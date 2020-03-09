快訊／再創新低！大陸一天「只新增40例確診」　武漢之外僅4人

▲根據大陸官方數據，現有確診病例19016例，圖為重災區湖北省。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

當日確診再創新低！大陸國家衛生健康委員會9日發布最新新冠肺炎疫情統計，3月8日0時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例40例，新增死亡病例22例（湖北21例，廣東1例），新增疑似病例60例；當日新增治癒出院病例1535例，解除醫學觀察的密切接觸者3802人，重症病例減少153例。

大陸國家衛生健康委員會說，截至3月8日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例19016例（其中重症病例5111例），累計治癒出院病例58600例，累計死亡病例3119例，累計報告確診病例80735例，現有疑似病例421例；累計追蹤到密切接觸者674760人，尚在醫學觀察的密切接觸者20146人。

湖北新增確診病例36例（武漢36例），新增治癒出院病例1422例（武漢1163例），新增死亡病例21例（武漢18例），現有確診病例18303例（武漢16627例），其中重症病例4991例（武漢4735例）；累計治癒出院病例46433例（武漢30933例），累計死亡病例3007例（武漢2388例），累計確診病例67743例（武漢49948例）；新增疑似病例28例（武漢28例），現有疑似病例277例（武漢253例）。

3月8日0時至24時，新增報告境外輸入確診病例4例（甘肅4例）；截至3月8日24時，累計報告境外輸入確診病例67例。累計收到港澳地區通報確診病例124例：香港特別行政區114例（出院59例，死亡3例），澳門特別行政區10例（出院10例）。