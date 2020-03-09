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「在家做口罩遭出征」陳超明PO文道歉　反嗆網友只看顏色批評

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 經濟部長沈榮津 立委陳超明 周陳秀霞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳超明的臉書近日被網友留言洗版。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨立委陳超明一句「在家做口罩」掀起爭議，部分網友湧入他的臉書留言洗版，雖然事後緊急澄清是做口罩套，但網路嘲諷還是沒有停止。他昨日（8日）在臉書PO文致歉，同時也回擊酸民在未明事實之前就語出訕笑，「這不是台灣的敦厚」、「本人質詢原意是希望防疫力量能擴大，不料許多網友卻只看顏色批評，甚感遺憾」。

陳超明5日質詢時提到，自己在選區服務處召集社區發展協會一起來製作口罩，可以說是「摸蛤蜊兼洗褲」，既可解決缺口罩問題還能落實防疫教育，「我實在想不通為什麼要工廠做口罩」、「一個老人家在家裡做個2、30副給家裡用，口罩會臭用布的去做，各種方式民間都想出來」，不明白中央為何都沒有注意到這一塊，希望衛福部能發動社區發展協會去做，這樣對防疫的幫助絕對很大。

然而，「在家做口罩」的言論一說出口，卻掀起不少爭議，還有網友前往陳超明的臉書留言洗版，就算澄清社區做的是口罩套，仍被不斷嘲諷。對此，陳超明8日在臉書PO文表示，質詢時因為時間的關係表達不夠完整，才會造成誤會，這一點他感到很抱歉，「但對於未明事實，語出訕笑的言論，深感遺憾，這不是台灣的敦厚。」

▲▼新冠肺炎疫情延燒，口罩一罩難求，腦筋動得快的業者紛紛開始製作布口罩及口罩套。布商大本營的永樂市場，婆媽裁縫師都忙著趕製布口罩口罩套。（圖／記者湯興漢攝）

▲布製口罩套可以延長醫療級口罩的使用壽命。（圖／記者湯興漢攝）

陳超明解釋，口罩套可以用來搭配醫療級口罩或抗菌力較好的不織布，一來能延長醫療級口罩使用壽命，二來也可以把醫療級口罩留給醫護人員，解決口罩荒，況且透過社區發展協會教導居民製作口罩套，還可以先量體溫、酒精消毒、詢問旅遊史，藉此宣導防疫措施。

「本人質詢原意是希望防疫力量能擴大，不料許多網友卻只看顏色批評，甚感遺憾。」陳超明最後不忘回應酸民，現在已經有很多社區團體正在進行製作口罩套，防疫期間宣導做越多效果越好，「這不就是政府推廣的料敵從嚴嗎？」

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