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20世紀最神祕攝影師！《V. M. 薇薇安・邁爾攝影展》百件作品5月首度登台

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▲薇薇安‧邁爾，一名低調的保姆，熱衷拍照卻從不分享，一生中拍了10萬多張底片，直到去世後作品才被人發現，改寫街頭攝影歷史。（採訪撰稿／胡至欣；攝影剪輯／謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

「拍賣行就在我家對面，我發現這個裝滿底片的箱子，我以380美元標下。」2007年，電影製片人約翰‧馬魯夫，標下一卡裝滿3萬多張底片的箱子，發掘出當代最具神秘感的街拍攝影先驅。

▲紀錄片《尋找薇薇安‧邁爾》。（圖／翻攝自《尋找薇薇安‧邁爾》）
▲3萬多張底片，發掘出20世紀街拍先驅。（圖／翻攝自《尋找薇薇安‧邁爾》）

請繼續往下閱讀...

頂著一頭短髮、身穿寬鬆上衣，胸前總是掛著一台祿萊雙眼相機，她是薇薇安‧邁爾，一名低調的保姆，卻拍出了充滿穿透力的作品，被認為是20世紀最偉大的攝影師之一。「有人拿她跟知名畫家梵谷作為相提並論，因為他們都是死後才出名，然後生前梵谷其實也只是在做自己的畫作而已！」異角藝術執行長林子銘認為，薇薇安‧邁爾生前沒有做過展覽，之所以死後聲名大噪，也許是因為大家都對她打一個問號，「她就像是一顆流星或彗星，突然這樣閃耀爆發出來」。

▲20世紀最神祕攝影師！《薇薇安‧邁爾》百件作品5月登台。（圖／記者謝婷婷攝）
▲異角藝術執行長林子銘表示，薇薇安‧邁爾也被人譽為攝影界梵谷。（圖／記者謝婷婷攝）

一層神秘面紗，讓薇薇安‧邁爾成為攝影界的傳奇人物，她熱衷拍照卻從不分享，一生中拍了10萬多張底片，但直到去世後作品才被人發現，甚至改寫了街頭攝影的歷史。「她所使用的祿萊雙眼相機，其實在操作上很花時間，所以也導致她並不以決定性瞬間的照片為主。」異角藝術執行長林子銘表示，薇薇安‧邁爾的街頭攝影是非常樸實無華、平易近人的，她的作品大多是芝加哥或紐約的常見景象，「譬如說像照片中的一個報亭，就是在西方世界是再平凡不過的景色」。

▲薇薇安‧邁爾攝影展。（圖／異角藝術提供）
▲New York, March 1954。（圖／異角藝術提供）

透過薇薇安‧邁爾的照片，不僅可以看見美國街頭50年代到70年代的人生百態，也能在其中發現這位秘密客巧妙留下的身影，「她就是非常擅用鏡子或是商業空間的玻璃反射，來拍攝自己的倒影在裡面！」異角藝術執行長林子銘說，透過這種自拍形式，她不但去尋找身為一個攝影者跟這個街頭的互動，也在探索自己在這個空間裡，有什麼樣的感受！

▲薇薇安‧邁爾攝影展。（圖／異角藝術提供）
▲New York, NY, October 18, 1953。（圖／異角藝術提供）

薇薇安‧邁爾的攝影作品從被發現以來，短短9年間舉辦了100多場展覽，而在走過24個國家、60多座城市後，《V. M. 薇薇安・邁爾攝影展》也將於今年5月首度來台。「此次來台將展出100件經典作品，包含黑白及彩色，然後尺寸有大有小，有街拍也有自拍。」異角藝術執行長林子銘也透露，台北站展區將分為各個不同主題，去貫穿整個薇薇安‧邁爾的攝影生涯。

▲紀錄片《尋找薇薇安‧邁爾》。（圖／翻攝自《尋找薇薇安‧邁爾》）
▲《V. M. 薇薇安・邁爾攝影展》今年5月將首度來台。（圖／翻攝自《尋找薇薇安‧邁爾》）

即日起到5/1在網路購買《V. M. 薇薇安・邁爾攝影展》票券，即能享有早鳥優惠；另外為了喚起民眾重新探索生活中的美好，主辦單位也特別發起「城市漂流」徵件比賽，得獎者除了能獲得祿萊雙眼相機，脫穎而出的27件作品也將參與展出，現在就按下快門，分享你的街頭故事吧！

購票請洽：

ibon https://reurl.cc/GkzLm3

FamilyMart https://reurl.cc/nVQ4zX

ACCUPASS https://reurl.cc/318ZGl

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KKTIX https://reurl.cc/mdWAd1

▲祿萊雙眼相機。（圖／記者胡至欣攝）
▲▼參加「城市漂流」徵件比賽，首獎可獲Rolleiflex祿萊雙眼相機。（圖／記者胡至欣攝）
▲祿萊雙眼相機。（圖／記者胡至欣攝）

「城市漂流」攝影徵件比賽

詳細規定請見：https://www.art-angle.com/site/news-detail.html?id=10

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