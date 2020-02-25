敦南誠品倒數99天推典藏會員卡　閉幕活動透露「24小時書店的由來」

▲敦南誠品閉幕倒數不到100天。（圖／記者周宸亘攝）

記者林育綾／台北報導

全球首家24小時書店誠品敦南店將於5月底閉幕，2/23起正式邁入倒數99天，除了推出典藏紀念會員卡、全館多項折扣優惠，也規劃多項閉幕藝文活動，包括3月26日將舉行經典復刻的「誠品晒書節」，此次更精心策畫「翻箱倒櫃藝文事件簿」，展出歷年來誠品重要紀事文宣，透露24小時書店的由來。

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▲全球首家24小時書店敦南誠品即將在5月31日閉幕。（圖／記者周宸亘攝）

敦南誠品即將在5月31日閉幕，倒數不到100天，規劃了多項閉幕藝文活動，3/12-3/23將舉辦最後一場「地下黑膠市集」，也有典藏敦南紀念文具及全館多種折扣。誠品與hitFM也合作舉辦「點歌送誠品敦南店」，即日起起開放讀者於指定活動頁面留言點播，歌曲將有機會於hitFM「活力DJ阿娟」、「OH夜DJ Waa魏如萱」等節目播出。

▲倒數不到100天，規劃了多項閉幕藝文活動。（圖／記者周宸亘攝）

3/26-4/15將舉辦復刻經典的「誠品晒書節」，此次更精心策畫「翻箱倒櫃藝文事件簿」，展出歷年來誠品重要紀事文宣品，包括1995年舉辦的「看不見的書店」徵文活動文宣，邀請讀者投稿分享對於書店的想像，這也是24小時書店的由來。還有1995年誠品敦南店自仁愛圓環搬遷到現址，舉辦「喜新念舊，移館別戀──今夜不打烊」活動文宣等，邀讀者一起走進誠品的時光長廊。

▲3/26-4/15「誠品晒書節」策畫「翻箱倒櫃藝文事件簿」，展出1995年「看不見的書店」徵文活動文宣等。。（圖／誠品書店提供）

此外也推出限量的「典藏敦南紀念會員卡」，同時具有悠遊卡功能，由1989年誠品創始時設計企業視覺識別（Visual Identity, VI）的設計師Van So親自操刀，用色取自誠品創辦人吳清友喜愛的台灣傳統建材紅磚，封套設計則運用敦南經典的歷史相片層層疊影，象徵讀者共同在敦南留下的美好印記。

▲誠品敦南店倒數99天推限量珍藏紀念會員卡，用色取自誠品創辦人吳清友先生喜愛的台灣傳統建材紅磚。（圖／誠品書店提供）