「新北美術號」藝術行動巴士巡迴！首站從板橋435藝文特區出發

▲「ARTGOGO新北美術號」藝術行動巴士巡迴中。（圖／新北市政府文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

未來座落於鶯歌的「新北市立美術館」籌備中，在此之前推出前導活動「ARTGOGO新北美術號」，是一輛以以退役公車改造的藝術行動巴士，提供適合親子共玩的互動設施，現正巡迴展示中，首站將從板橋435藝文特區在228連假出發！

「ARTGOGO新北美術號」作為美術館前導推廣活動，第一站從板橋435藝文特區出發，不僅再現多件前輩藝術家經典作品，還有馬賽克拼圖、燒腦的抽象畫挑戰、色彩互動遊戲、動物積木⋯等。

請繼續往下閱讀...

▲「ARTGOGO新北美術號」藝術行動巴士，首站將從板橋435藝文特區出發。（圖／新北市政府文化局提供）

除此之外，現場還準備了美術館戶外設計、自己策劃展覽的體驗活動，民眾可以跟著駐點藝術家玩創作，體驗成為美術館超級館員，活動自2月28日、29日、3月1日，下午2時至6時進行。

▲現場提供適合親子共玩的互動設施、體驗遊戲。（圖／新北市政府文化局提供）

新北市政府文化局表示，興建中的新北市立美術館於2018年12月始動土，預計2022年竣工，將以「全民美術館」為宗旨，肩負起關照新北市民需求及藝術多元發展的責任，籌備階段工作持續進行，不僅累積並建立各專業資源及網絡，也逐步向大眾展開對話。

►含75%酒精！茶樹精油乾洗手來啦