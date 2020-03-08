「改變台北從陳佩琪開始」　柯文哲婦女節po文：做自己是平權第一步

▲柯文哲說，「改變台北從陳佩琪開始」。（圖／翻攝柯文哲臉書）



記者楊亞璇／台北報導

今天（8日）是國際婦女節，台北市長柯文哲在臉書發文，他說「改變台灣從首都開始，改變台北從『陳佩琪』開始。」這是他上伯恩夜夜秀臨時拚湊出的字卡，結果竟然得到滿場的鼓掌，「不過講真的，沒有她的支持，我是很難撐到現在，所以在國際婦女節這天，要特別感謝她。」

柯文哲回憶，2014年參選的時候，許多人建議候選人的太太應該做什麼、不應該做什麼，但他都說：「就讓她做自己吧。」做自己是平權實踐的第一步。

柯文哲表示，在職場上，北市在107年推出了「職場性別平等指標」，吸引許多事業單位加入，指引企業落實性別平等職場環境，而台北作為亞洲性別最平等的城市，也制定了「以性別觀點建構的因應少子化與高齡化政策」，內含建構嬰幼兒臨時托育服務、及台北市職場性別平等指標實施計畫等創新方案。

柯文哲說，「國際婦女節」源自1857年3月8日在紐約的一場紡織女工走上街頭抗議惡劣條件及低薪，也促成了往後「工會」的成立；北市在勞動權一直不遺餘力，他認爲「自由平等，多元開放」需要從各個面向著手，相信在目前的台灣，無論任何性別都能依靠自己的理想與能力，找到屬於自己的位置。

柯文哲最後強調，「婦女節，不只一天，而是落實在認真的每一天。」

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