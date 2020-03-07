以實際行動支持婦女權益　婦女節前夕黃偉哲拜訪婦女團體表達感謝

▲台南市長黃偉哲7日專程前往拜訪婦女團體，感謝婦女在防疫期間扮演的重要角色。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

配合防疫措施，台南市社會局原定辦理婦女節活動延期舉行，台南市長黃偉哲7日專程前往拜訪婦女團體，感謝婦女在防疫期間扮演的重要角色，並呼籲防疫期間是最好實踐家務平等分工的時候。

台南市女性人口自2017年1月底，已多於男性人口，且觀察過去2年的變化，發現兩者差距仍持續增加中。據台南市社會局統計，以促進婦女福利與權益為宗旨的台南社福團體超過100個以上，在各區提供針對中高齡單親家庭、新住民、未成年懷孕、婦女成長教育課程等服務內容，並關注家庭暴力及親密暴力、性侵害創傷復原等婦女重要議題的發展。社福團體加上南市社會局以及市府各局處的公私協力，為臺南市婦女提供的各類服務，在天下雜誌「幸福城市大調查」裡，6都中排名第2。

黃偉哲市長表示，他要當「幸福列車長」，全力營造婦女7大幸福，特地在婦女節前夕向婦女團體表達感謝之意，並希望能進一步瞭解婦女團體在推動婦女福利服務上的需求和協助，受到在場團體代表熱烈歡迎及肯定。

台南市性別平等促進會榮譽理事，也是現任台灣婦女團體全國聯合會陳秀峯理事長表示，黃偉哲市長上任後，持續倡導性別平等不遺餘力，也針對兒虐、家暴情形，一再宣示暴力零容忍，並採取相關措施，相信黃偉哲市長一定秉持此種意志落實性別平等，以實際行動支持婦女權益。

黃偉哲市長也特別表示，他要打造台南為一個「婦女安心就業」的幸福城市，而在現今兩性平權的社會中，婦女在日常生活中仍扮演照顧家庭的重要角色，在這段防疫期間，呼籲男性可以多分擔家務事，減輕婦女負擔，也能讓全家感情更融洽！

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