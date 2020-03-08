國防院：機動負壓貨櫃或帳篷　解決隔離病房需求問題

▲彰化醫院負壓隔離病房。（圖／衛福部彰化醫院提供，下同）

記者陶本和／台北報導

根據國防部智庫、國防研究院最新一期的國防安全研究週報，學者蘇紫雲以「防疫裝備與產業體系的應變方案」為題指出，發展帳篷、隔間模組的負壓病房，除了解決隔離病房有限問題，疫情結束後還有人道外交、野戰醫療等效益。

蘇紫雲表示，世界衛生組織日前發布全球「個人護具」面臨短缺的問題，缺量達到40％；而美國也啟動「國防生產法」以增加防護裝備供給。

蘇紫雲指出，武漢肺炎大規模傳染的國家，醫療院所的負壓病房在面對大規模疫情時，難以滿足需求，且院內醫護人員的群聚感染，造成醫療體系的崩潰。

蘇紫雲表示，台灣目前負壓病房總數約1100床，其中有60％是提供肺結核等患者使用，因此在面對可能的社區傳染時，可能是疫情控制的另一個挑戰。

蘇紫雲提出，國際間主要的替代備案，包括以標準貨櫃改裝的「貨櫃式負壓病房（negative-pressure container）」 ；另外，以強化骨材與面料建造的「負壓帳篷（negative-pressure tent），可快速組合的「負壓隔間模組（negative-pressure module）」等，都具低成本、建造快速、具使用彈性與機動能力的優勢。

蘇紫雲認為，具彈性與機動力的貨櫃、帳篷、隔間模組的負壓病房，在國內疫情結束後可轉為支援野戰醫療、國際人道行動，可快速運輸到目標區發揮醫療效用。

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