關指部爆「營內吸毒」　六軍團火速汰除：全連官兵加碼尿檢

▲關指部爆發營內吸毒，單位進行宣教及安檢工作。（圖／六軍團提供）



記者陶本和／台北報導

陸軍關渡指揮部一名王姓士官在去年12月，於營外販毒遭警方查獲，今年1月更發生杜姓阿兵哥將毒品攜入營區，並在營內吸毒遭逮。對此，六軍團指出，涉毒個案已嚴懲汰除，同時為求慎重，即針對全連官兵進行尿液篩檢。

在戰時負責抵擋共軍從淡水河進入，直取總統府防衛任務的關指部，卻屢屢爆出「營內吸毒」的重大軍紀事件。對此，六軍團表示，由於該案因單位幹部機敏，主動查察，涉毒個案已嚴懲汰除。

第六軍團指出，「毒品零容忍」一向為國軍堅定立場，所屬關指部王姓士官於去（108）年11月外宿期間，因涉嫌販賣毒品遭警方查獲；另單位幹部機敏，於去年12月27日主動查獲杜姓士兵持有毒品，士官兵由單位依「毒品危害防制條例」，予以重懲、汰除，絕不寬貸。

六軍團表示，另外因王、杜2員屬同連隊，為求慎重，即針對全連官兵進行尿液篩檢，均為陰性反應，並無其它類案。六軍團強調，反毒、拒毒、查毒是單位長期工作，為加深反毒教育強度，除例行軍法紀教育外，陸續邀請基隆、士林地檢署檢察長入營實施專案法治教育，提醒官兵毒品禍國殃民，斲喪戰力。

六軍團表示，同時也會不定期申請憲兵緝毒犬入營搜索，以達嚇阻目的，並強化內部管理，針對高風險人員，加強考管作為，凡涉案人員即予以重懲、汰除，以確維部隊純淨。

▼關指部爆發營內吸毒，單位進行宣教及安檢工作。（圖／六軍團提供）



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