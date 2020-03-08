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劉真自發性腦出血...「心臟移植」順位後移？醫曝「可能的現實原因」

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▲劉真已動完開顱手術。（圖／翻攝自臉書／劉真 Serena Liu）

▲國標舞女王劉真目前還在醫院等待換心。（圖／翻攝自臉書／劉真 Serena Liu）

生活中心／綜合報導

國標舞女王劉真目前還在醫院等待換心，但因為日前傳出自發性腦出血動開顱手術，可能影響心臟移植順位。對此，新光醫院心臟外科主任林佳勳表示，不清楚劉真病況，無法推斷延後狀況，但以正常來說，患者的狀況越複雜，移植心臟後康復的機會較低，因此如果病況不佳，移植順位的確會受影響。

劉真在動完手術後，裝了十幾天的葉克膜搶救後，換成心室輔助器續命等換心，但過程中又傳出因自發性腦出血動開顱手術。對此，台北醫學大學附設醫院神經外科醫師日前受訪時曾表示，會需要做到開顱手術，應該是血塊造成腦內壓力太大，必須手術移除血塊，才不會影響到腦循環，但因為不清楚劉真的狀況，因此無法推測病況。

請繼續往下閱讀...

林佳勳進一步指出，會動到開顱手術，狀況的確比較嚴重。而針對器官移植，他則坦言，器官很少、生命無價，每個人都應該有治療的權利，會希望器官用在最有機會康復的病人，才會有年紀不能太大、本身功能不能太差等身體條件上的要求，這也是「不得已」的決定。

林佳勳強調，如果患者本身功能不好、病況越複查，就會影響到成功率和存活率，而一旦裝了心室輔助器，代表心臟已經是不可逆的狀況，一定要換心才能拆除。而根據財團法人器官捐贈移植登錄中心最新資料，目前全台等待心臟還有191人，12人已完成移植。

另外，針對劉真病況，北榮也發聲明表示，不少媒體報導「經過五次開顱手術」、「裝人工肺續命」、甚至「往生」；或有「知情人士」或「獨家報導」等，皆與實情不符，深切期盼真正關心劉真女士的各界，勿再傳播不實的報導或傳言。

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