古董相冊「狂飄詭異臭味」還夾毛髮！　一查封面竟是「納粹人皮製」

▲相冊的封皮是用人皮製成的。（圖／翻攝自Auschwitz-Birkenau State Museum）

記者黃心瑀／綜合報導

外國一名私人收藏家帕維（Pawel Krzaczkowski）先前在波蘭的一處古董市場，買到一本「老舊相冊」，不過當他收到這本冊子時，卻發現相冊封面會散發一種難聞的氣味，而且仔細觀察，還能發現皮製封面上可以看到一些毛髮跟紋身痕跡，讓他高度懷疑這是用「人皮」製成。

綜合外媒報導，帕維在古董市場購買了這本相冊後，一直覺得相冊封面會飄出一股奇怪難聞的氣味，更在封皮上發現了類似人類毛髮跟紋身的痕跡，高度懷疑這本冊子是用人類皮膚做成的，於是他將這本相冊移交到了奧斯威辛－伯肯諾納粹集中營博物館（Auschwitz-Birkenau State Museum），並希望能獲得解答。

在經過分析之後，相關人士證實了封面就是由人類皮膚所製成的，而且懷疑犧牲者應該就是於二戰時期，被抓進德國布痕瓦爾德集中營（Buchenwald concentration camp）中一名囚犯；相冊被當作禮物送給當時在戰爭中，於渡假勝地經營旅館的一個巴伐利亞家庭。

▼相冊內部。（圖／翻攝自Auschwitz-Birkenau State Museum）

奧斯威辛博物館收藏負責人卡伊澤（Elzbieta Cajzer）表示，研究表明了從相冊的封面和技術來看，這本相冊很有可能跟博物館保存的另一本皮膚筆記本，來自同一個裝釘廠。

報導中指出，這樣的推測與長期以來所留下的歷史紀錄相符，這些紀錄來自集中營倖存的囚犯；布痕瓦爾德集中營是二戰最大的集中營之一，約有28萬名囚犯待過，而有5.6萬人無法活著走出來。

集中營第一任指揮官卡爾（Karl-Otto Koch）妻子伊爾絲（Ilse Koch）在二戰時期，下令殺害帶有特殊紋身的男囚犯，然後再將人皮拿來做成燈罩、相冊以及餐桌巾；卡爾跟伊爾絲隨後被指控犯下虐、折磨和殺害囚犯等罪刑，不過由於伊爾絲收集囚犯紋身皮膚一事缺乏證據，導致她幾度被撤銷指控，最後她在提出上訴失敗之後自殺結束了生命。

據悉，伊爾絲的這些行為是在一名納粹醫生埃里希（Erich Wagner）的幫忙下進行，在這段期間當中，她製作了許多皮膚配件，隨後更被冠上「燈罩女士」的名稱，但她並不是唯一一名在納粹時期收集人皮做配件的人。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼上頭的紋身是人皮紋身。（圖／翻攝自Auschwitz-Birkenau State Museum）