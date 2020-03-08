嘉義市協調志工投入量額溫、賣口罩　防疫期間最佳戰力

▲嘉有志工熱情熱心!社福志工王昌梅熱心幫忙量體溫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情影響下，中央決定實施口罩實名制，健保藥局全力支援站上第一線為民眾提供採購口罩、諮詢服務，平常就很忙碌的藥師也因為口罩實名制工作量倍增；為減輕藥師的負擔、同時讓民眾可以更快買到口罩，嘉義市政府及嘉義市志願服務推廣中心，媒合安排志工朋友至藥局協助藥師，擔任引導民眾排隊、找零錢等工作，幫忙減輕藥師負擔。而3月4日開始，為了超前部署，進出市府須量體溫，在市府大門口與電梯口的兩個量測點，也可以看到嘉義市社福志工的身影，與行政處同仁一起幫民眾量額溫。

社會處處長林家緯表示，在防疫期間藥師的工作量大增，非常辛苦。社會處收到衛生局與藥師公會、藥師公會全國聯合會的需求之後，立刻透過嘉義市的志工網路，迅速媒合志工夥伴。這些到藥局幫忙的志工，幾乎都是周六日前往，緩解假日藥局人力較少的狀況，讓藥師能夠分身處理慢性病處方箋或者其他藥物諮詢，也讓想買口罩的民眾不用久候。

▲黎水妹志工幫忙販售口罩 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市志願服務協會志工黎水妹，在第一時間投入口罩實名制販售的支援行列，黎水妹表示，實名制上路初期採購人潮不少，所以一早就要先引導民眾排隊，再協助藥師拿口罩、找零錢等。也會跟民眾提醒，現在一次可以買幾片口罩、零錢先準備好等等。我們希望讓藥師作業更方便、也讓採購口罩的民眾比較安心。黎水妹的全家都是志工，在防疫期間能夠幫忙藥師，覺得很開心。黎水妹說，民眾會焦急是很正常的，將心比心就好。

▲ 藥師陳麗櫻感謝志工黎水妹幫忙。（圖／記者翁伊森翻攝）

昱安藥局藥師陳麗櫻說，週六藥局通常都只有一位藥師，來領慢性處方箋的市民可能有30到50位，慢箋藥物種類、數量都多，需要清楚的腦筋與俐落的手腳，還要向病人解釋吃藥注意事項，所以同一時間如果碰到領慢箋再加上買口罩的人潮，一位藥師真的應付不來，有像黎水妹這樣熱心又有耐心的志工，真的幫很大忙。陳麗櫻藥師說，口罩實名制上路第一周壓力真的很大，人潮太多、買不到會有人開罵。真的很感謝志工的幫忙，讓藥師能夠做好守護市民健康的責任。

而另外也在藥局幫忙的志工陳憶萍小姐說，在防疫期間為社會做一點事、出一份力是很榮幸的，感謝政府及醫療人員的辛勞，希望疫情早日結束，大家都平安健康。

▲社福志工熱心幫忙量體溫 左王昌梅、右溫錦惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

而3月4日開始，進入市府須量額溫、清潔手部，除辛苦的市府同仁為大家服務之外，也有熱情社福志工來幫忙。93年就加入志願服務行列的王昌梅大姐，知道市府要開始量體溫，施行的第一天還特別提早7點半到，王昌梅說，她到時處長、科長都已經在幫大家量體溫，這種為了防疫一起努力的感覺很棒。

另外一位社福志工溫錦惠大姊，是102年來嘉義市政府擔任志工，她說，民眾來一樓服務台通常都是問路，這次一起來幫忙量體溫，市府都有準備口罩與手套，大家一起防疫感覺很有信心。

除了支援藥局、支援市府，為了鼓勵市民朋友勤洗手，九華山地藏庵日前捐助嘉義市10萬份平安香皂，也有嘉義市志工的身影，社會處表示，總計有218人次的熱情志工從早到晚努力了兩天，將10萬份過香爐、地藏王加持的平安皂與勤洗手宣導單張釘在一起，讓每位拿到平安皂的市民，都可以用最正確的方式勤洗手保健康。

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