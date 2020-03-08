　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市協調志工投入量額溫、賣口罩　防疫期間最佳戰力

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嘉有志工熱情熱心!。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉有志工熱情熱心!社福志工王昌梅熱心幫忙量體溫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情影響下，中央決定實施口罩實名制，健保藥局全力支援站上第一線為民眾提供採購口罩、諮詢服務，平常就很忙碌的藥師也因為口罩實名制工作量倍增；為減輕藥師的負擔、同時讓民眾可以更快買到口罩，嘉義市政府及嘉義市志願服務推廣中心，媒合安排志工朋友至藥局協助藥師，擔任引導民眾排隊、找零錢等工作，幫忙減輕藥師負擔。而3月4日開始，為了超前部署，進出市府須量體溫，在市府大門口與電梯口的兩個量測點，也可以看到嘉義市社福志工的身影，與行政處同仁一起幫民眾量額溫。

社會處處長林家緯表示，在防疫期間藥師的工作量大增，非常辛苦。社會處收到衛生局與藥師公會、藥師公會全國聯合會的需求之後，立刻透過嘉義市的志工網路，迅速媒合志工夥伴。這些到藥局幫忙的志工，幾乎都是周六日前往，緩解假日藥局人力較少的狀況，讓藥師能夠分身處理慢性病處方箋或者其他藥物諮詢，也讓想買口罩的民眾不用久候。

▲嘉有志工熱情熱心!。（圖／記者翁伊森攝）

▲黎水妹志工幫忙販售口罩 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市志願服務協會志工黎水妹，在第一時間投入口罩實名制販售的支援行列，黎水妹表示，實名制上路初期採購人潮不少，所以一早就要先引導民眾排隊，再協助藥師拿口罩、找零錢等。也會跟民眾提醒，現在一次可以買幾片口罩、零錢先準備好等等。我們希望讓藥師作業更方便、也讓採購口罩的民眾比較安心。黎水妹的全家都是志工，在防疫期間能夠幫忙藥師，覺得很開心。黎水妹說，民眾會焦急是很正常的，將心比心就好。

▲嘉有志工熱情熱心!。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 藥師陳麗櫻感謝志工黎水妹幫忙。（圖／記者翁伊森翻攝）

昱安藥局藥師陳麗櫻說，週六藥局通常都只有一位藥師，來領慢性處方箋的市民可能有30到50位，慢箋藥物種類、數量都多，需要清楚的腦筋與俐落的手腳，還要向病人解釋吃藥注意事項，所以同一時間如果碰到領慢箋再加上買口罩的人潮，一位藥師真的應付不來，有像黎水妹這樣熱心又有耐心的志工，真的幫很大忙。陳麗櫻藥師說，口罩實名制上路第一周壓力真的很大，人潮太多、買不到會有人開罵。真的很感謝志工的幫忙，讓藥師能夠做好守護市民健康的責任。

而另外也在藥局幫忙的志工陳憶萍小姐說，在防疫期間為社會做一點事、出一份力是很榮幸的，感謝政府及醫療人員的辛勞，希望疫情早日結束，大家都平安健康。

▲嘉有志工熱情熱心!。（圖／記者翁伊森攝）

▲社福志工熱心幫忙量體溫 左王昌梅、右溫錦惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

而3月4日開始，進入市府須量額溫、清潔手部，除辛苦的市府同仁為大家服務之外，也有熱情社福志工來幫忙。93年就加入志願服務行列的王昌梅大姐，知道市府要開始量體溫，施行的第一天還特別提早7點半到，王昌梅說，她到時處長、科長都已經在幫大家量體溫，這種為了防疫一起努力的感覺很棒。

另外一位社福志工溫錦惠大姊，是102年來嘉義市政府擔任志工，她說，民眾來一樓服務台通常都是問路，這次一起來幫忙量體溫，市府都有準備口罩與手套，大家一起防疫感覺很有信心。

除了支援藥局、支援市府，為了鼓勵市民朋友勤洗手，九華山地藏庵日前捐助嘉義市10萬份平安香皂，也有嘉義市志工的身影，社會處表示，總計有218人次的熱情志工從早到晚努力了兩天，將10萬份過香爐、地藏王加持的平安皂與勤洗手宣導單張釘在一起，讓每位拿到平安皂的市民，都可以用最正確的方式勤洗手保健康。

►對抗病毒靠這瓶

ET快訊
HBL／王玥媞轟40分狂勝北一！　淡商隊史第10冠到手
1萬5入手全新iPhone！一開機「小助理揮手歡迎」傻爆眼
補償首例！院內感染「護理師、清潔人員」都可領35萬補助
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市協調志工投入量額溫、賣口罩　防疫期間最佳戰力

宣導安裝火災住警器　打火弟兄大跳any song challenge

防疫不分藍綠　王美惠、黃敏惠攜手守護市民健康　

印尼4男持偽造簽證欲偷渡　「尋親」卻同住飯店露餡了

溪口鄉地方創生「溪計畫」　竹編、復古穿著認識在地文化

嘉義市18商家婦女節推專屬優惠　3/8至4/30限定

草草戲劇節主題「天空」　結合東南亞文化表演推無痕飲食　

迎接植樹節樹苗免費送　大溪區公所籲民眾來種樹

守護保安林！蘇澳無尾港健走淨塑　400人清出215公斤廢棄物

新屋九斗豫章堂羅允玉裔孫掃墓因應肺炎停辦　改由各房代表祭祀

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

風暴式嗑95盎司牛排切到手痠　大胃王30分鐘完食爽拿2000！

暖心哥蹲地陪妹練棒球遭無心狠K 掩面不喊痛「耐心陪打」萌翻網友

Sam Lin「做過最有意義的影片」　兩個小時揪齊14位藝人一起《手牽手》

劉在錫脫褲開腿「下半身上下抖動」　光洙看都不想看！HAHA人工馬賽克淨化

芋泥控必吃！台北四大芋頭美食 芋泥肉鬆吐司、Q彈芋圓蔗片冰

嘉義市協調志工投入量額溫、賣口罩　防疫期間最佳戰力

宣導安裝火災住警器　打火弟兄大跳any song challenge

防疫不分藍綠　王美惠、黃敏惠攜手守護市民健康　

印尼4男持偽造簽證欲偷渡　「尋親」卻同住飯店露餡了

溪口鄉地方創生「溪計畫」　竹編、復古穿著認識在地文化

嘉義市18商家婦女節推專屬優惠　3/8至4/30限定

草草戲劇節主題「天空」　結合東南亞文化表演推無痕飲食　

迎接植樹節樹苗免費送　大溪區公所籲民眾來種樹

守護保安林！蘇澳無尾港健走淨塑　400人清出215公斤廢棄物

新屋九斗豫章堂羅允玉裔孫掃墓因應肺炎停辦　改由各房代表祭祀

用心贏大陸超有錢劇組！《天橋上》超狂中華商場實景…導演吐實：搞死自己

帶腳踏車上公車不折疊和司機吵起來　高雄男三字經嗆警下場慘

兄弟戲拍到尷尬癌！導演無預警要求「抓鳥」涂善存嚇壞

BenQ推出「影音娛樂護眼螢幕」　獨家類瞳孔技術、音響級2.1聲道喇叭

HBL／王玥媞轟40分狂勝北一！　淡商隊史第10冠到手

不管有沒有習近平賀電　江啟臣：不會影響改革腳步

台東南迴公路「5車對撞」！目擊女30秒喊5次「天哪」...網又歪樓了

蔡英文推特追蹤破80萬　鄭文燦、賴清德也搶跟進啟用帳號

SBL／台銀雙老合體再等等　陳順詳9日有望回歸本季首戰

新竹狗園突爆火災！　他捨命衝火場救殘缺貓狗...仍有毛孩不幸罹難

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

地方熱門新聞

南部這裡口罩不用排　還有近5000片

台南男返國在家待10天…檢疫偷跑

快訊／新竹3工人高處墜落無生命跡象！

特殊體溫計管制出口　海巡防外流

玩「吊酒瓶」挑戰成功！老闆一看秒退錢

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

台南水萍塭公園6萬個口罩免費送

補助汰換老車換電動車　台中最高補助35K

激動姊鬧屈臣氏　丟貨品諷警好善良

沒有身障停車識別證勿停放身障專用停車格

國內豬價跌跌不休　養豬戶「心酸」誰人知

4名印尼男子欲偷渡　尋親卻同住飯店露餡

更多熱門

相關新聞

登革熱防疫志工　衛生局表揚頒奬

登革熱防疫志工　衛生局表揚頒奬

台南市政府為感謝各區里的登革熱防疫志工，105年登革熱防治工作上的努力，台南市入夏病例創新低僅2例，30日上午在衛生局5樓禮堂，由衛生局長林聖哲頒獎表揚登革熱防治績優團體。

關鍵字：

防疫志工

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

泰國代表酸爆譚德塞　WHO影片曝

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

一隻阿圓隔離結束痛哭道歉！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

夏天回到冬天！「全台變天防大雨」、降10度最冷時間曝

游否希退出在不瘋狂！砸20萬開新工作室

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

台女夾帶火鍋料血餅闖日海關　遭警逮

TOYOTA暴力小鴨GR Yaris售價出爐

德國工作中　台醫師：台醫療世界第1是笑話

北市婦思念已逝丈夫、愛子成浮屍　家屬跪痛哭

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

工讀生「臉狂磨蹭口罩」　1萬片全銷毀

更多

最夯影音

更多
超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩
超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面