500坪工廠遭80萬徵收　花600萬另起爐灶…崩潰！二期名單又有他

▲彭振芳上午帶員工到張忠謀大樓前抗議。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹科管理局為台積電第三期擴廠進行第二期的寶山土地徵收遭到當地居民反抗，日前兩次協調會不是不歡而散，就是竹科管理局方未到場，雙方至今仍未取得徵收共識。7日上午又有業主帶著員工，開著吊車載著棺材，前往台積電總部「張忠謀大樓抗議」，痛批台積電要趕盡殺絕，逼迫數十個家庭因此破碎，逼工人走上絕路！

▲彭振芳遭台積電徵收500坪的廠房後，再遇二期徵收，讓他幾乎崩潰。

發動抗爭的運璿工程廠區位於寶山鄉，老板彭振芳有員工有數十人，第1期被徵收500坪工廠，彭振芳收到80餘萬元的徵收費後，趕緊到雙園路旁承租土地興建工廠，重頭開始。

沒想到，彭振芳才剛整平工地，花了600萬元運來的基礎鋼材，準備搭建2千坪工廠，又傳來台積電三期擴廠中的第二期徵收名單中有他，彭振芳簡直是晴天霹靂！

彭振芳痛批，接下來他要上哪找價格低廉、又這麼大的土地蓋工廠？他旗下數十名員工代表數十個家庭又該何去何從？台積電真要趕盡殺絕？在台灣有完美形象的台積電，就是這樣不顧別人死活的嗎？難道真要逼宮人們走上絕路嗎？

▲▼彭振芳載著棺材去向台積電抗議。

彭也痛罵竹科管理局幫台積電強徵民地卻不顧百姓死活的做法是助紂為虐，「你們要我的地，把我們趕到無處可去，逼得我們只能用死來喚醒台積電及政府，為何對百姓苦苦相逼?」

針對民眾抗議台積電寶山徵收案一事，竹科管理局也回應，為因應國內高科技產業持續用地需求，厚植高科技產業基礎技術，協助高科技產業根留台灣、持續強化半導體技術世界領先地位並創造就業機會，規劃於新竹縣寶山鄉土地，辦理「新竹園區（寶山用地）第2期擴建計畫」。目前已召開第1場公聽會，計畫尚未報行政院核定，另將擇時召開第2場公聽會，目的係為聽取土地所有權人及利害關係人之意見，科管局會就相關意見予以妥善處理，達到有效溝通。

而台積電也發表簡短聲明：「台積公司為科學園區土地之企業租戶，園區規劃及土地徵收實為政府權責，相關細節台積公司無法多做評論。」

▲啟德機械重機董事長胡漢龑日前也針對台積電徵收土地表示嚴重抗議。

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