「院內感染發生在北部某院，是不幸也是幸」　醫曝原因：還好是這家！

▲陳煥武說，該院有空間、人力物力，快速動員反應得當，疫情沒有如名嘴說的蔓延開來。（達志／示意照）

記者陳俊宏／綜合報導

中華民國放射線醫學會監事、急重症影像診療科主治醫師陳煥武近日在臉書表示，「院內感染發生在北部某院是不幸，也是幸…還好是這家。」而第34例北部50多歲退休婦人衍生出國內首起院內感染，整起群聚已有8人。

陳煥武進一步指出，「不幸的是第一家發生，失了面子；幸的是該院有空間、人力、物力，快速動員反應得當，疫情沒有如名嘴說的蔓延開來，幾十人居家隔離，院務居然也沒被癱瘓。」他也留言補充，「還好是這家，各醫院才敢一起更加嚴格執行入院管制，至此，入院人數才真正大幅度的減少。」

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新冠肺炎第34例確診北部50多歲退休婦人衍生出國內首起院內感染，整起群聚已經有8人。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳8日指出，該名婦人病況嚴重，由於本身有心臟衰竭，加上新冠肺炎感染，目前仍收治加護病房持續搶救。

張上淳表示，目前住院個案有3例個案情況較為嚴重，收治於加護病房，分別是案24北部60歲婦人、案27新北家庭群聚的8旬老翁，以及院內感染指標個案第34例北部50多歲退休婦人；他們本身都因為其它慢性疾病入院，感染新冠肺炎後重症機會高，也可能加重原本的疾病；以案34的情況來說，本身心臟衰竭情況仍嚴重，但肺部發炎情況則略有改善。

▼國內確診個案關係圖。（點圖可放大／曾梓倩製）

▼台灣目前確診維持45例。（點圖可放大／楊殿宏製）