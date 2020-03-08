快訊／再創新低！大陸一天「只新增44例確診」　武漢之外僅3人

▲根據大陸官方數據，現有確診病例20533例，圖為重災區湖北省。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

當日確診再創新低！大陸國家衛生健康委員會8日發布最新新冠肺炎疫情統計，7日0時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例44例，其中41例都在湖北省武漢，新增死亡病例27例（湖北27例），新增疑似病例84例。

大陸國家衛生健康委員會說，7日新增治癒出院病例1661例，解除醫學觀察的密切接觸者4021人，重症病例減少225例。

截至7日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例20533例（其中重症病例5264例），累計治癒出院病例57065例，累計死亡病例3097例，累計報告確診病例80695例，現有疑似病例458例。累計追蹤到密切接觸者674038人，尚在醫學觀察的密切接觸者23074人。

湖北新增確診病例41例（武漢41例），新增治癒出院病例1543例（武漢1259例），新增死亡病例27例（武漢21例），現有確診病例19710例（武漢17772例），其中重症病例5140例（武漢4850例）。累計治癒出院病例45011例（武漢29770例），累計死亡病例2986例（武漢2370例），累計確診病例67707例（武漢49912例）。新增疑似病例42例（武漢42例），現有疑似病例295例（武漢258例）。

7日0—24時，新增報告境外輸入確診病例3例（北京2例，甘肅1例）。截至3月7日24時，累計報告境外輸入確診病例63例。

累計收到港澳地區通報確診病例164例：香港特別行政區109例（出院55例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院10例）。