南部「這些地點」口罩通通不用排隊！　一間庫存最多還剩5000片

▲屏東一些偏鄉地點，口罩皆剩2000片以上。（圖為6日成人口罩剩餘統計表，詳細數量請點／翻攝自屏東衛生局）



記者董美琪／綜合報導

「口罩實名制」在國際備受好評，不過台人在許多地方還是要排隊才能購買，還是有人要跑好幾家，甚至買不到。不過屏東縣衛生局統計表上，卻顯示全縣19處成人口罩，庫存量都在2000片以上，其中獅子鄉衛生所成人口罩還有4844片。

根據屏東縣衛生局「1090306成人口罩剩餘統計表」，可發現屏東人不用排翻天，就很容易取得口罩，單是全縣有19處成人口罩庫存量超過2000片，包括一些偏鄉衛生所，都仍有近5000片，剩1000以上的有78個據點，剩500片以上的145個地點，跟一些人口較密集的都市，庫存量天差地別。

據了解，屏東市人口近20萬，其中健保藥局約超過50間左右。不過，目前口罩仍由中央分配，每家藥局及衛生所都是固定成人口罩600片、兒童口罩200片，非依人口比例配送，因此出現一些偏鄉販售口罩地點「口罩過剩」，人口密集的北部市區「一罩難求」的情況。

▲口罩產線。（圖／翻攝自YouTube／經濟部）



因應疫情，行政院副院長陳其邁6日晚間透過臉書分享，自己和唐鳳忙著討論，就是要加緊腳步，盡快推出相關方案，讓口罩數量和需求緊緊跟上，準備推出「口罩實名制2.0」。

陳其邁表示，「口罩實名制2.0」的發放，結合健保資料庫、健保藥局分布，以及這段時間累積資料，可以得出那些點發放的多、那些點發放的少，要思考怎麼樣才能更方便，讓民眾以更便利的方式。據了解，口罩實名制2.0預計下週一9日討論後會有結果。

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