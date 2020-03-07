各縣市六都化！19名綠委提「廢鄉鎮市選舉」　修正人口少、民代多現象





▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

鍾佳濱、鄭運鵬等19名民進黨籍立委提出「地方制度法部分條文」修正案，著眼於促使各縣市政府地位層級一致化，可說是「全國各縣市六都化」，讓「鄉、鎮、市」改制為「區」，修正人口少但民意代表多的畸形現象。

關於「地方制度法部分條文」修正案，鍾佳濱6日表示，這是鄭運鵬領銜提案，他加入共同提出的，其他同為司法法制委員會的黨團成員，例如立委蔡易餘、劉世芳，甚至擔任召集委員的周春米，也都加入連署促成成案。

鍾佳濱提到，這項地方制度法的修法本意，是著眼於促使各縣市政府地位層級一致化，說是「全國各縣市六都化」也不為過。換言之，讓「鄉、鎮、市」改制為「區」，不啻是縣市政府比照六都層級的一個配套。

鍾佳濱認為，同樣的改制過程，在過去10年於台北縣、桃園縣、台中縣、台南縣和高雄縣陸續實施，各地也都順利完成改制，「在追求各地資源公平分配的長路上，我們正在跨出重要的一步，要說有什麼應注意的配套，或是需要改進的地方，都是大家可以一起討論的！」

鍾佳濱貼出立法院議案關係文書院總第1544號，委員提案第24050號說明，台灣在民國99年前共有319個鄉鎮市採鄉鎮市選舉，在五都改制和桃園市升格後，僅剩198個鄉鎮市有鄉鎮市選舉。然而六都及三個省轄市人口佔台灣總人口2360萬的四分之三，卻只有市長及議員；其他13個縣人口僅佔總人口數四分之三，卻不僅有縣長、議員，還有鄉鎮市長及代表，造成台灣的地方自治「人口少，民意代表多」的畸形現象。

提案人鄭運鵬、鍾佳濱、劉世芳等19人提出的「地方制度法部分條文修正草案」，是希望取消鄉（鎮、市）級自治選舉，不過為了落實原住民族自治精神，仍維持山地原住民鄉及直轄市山地原住民區的自治地位。

▼民進黨立委提案修正地方制度法。（圖／翻攝自鍾佳濱臉書粉專）