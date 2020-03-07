負壓病房不夠怎辦？　義大利專家向武漢同濟醫院越洋求援

▲義大利專家向武漢華中科大同濟醫院越洋取經。（圖／翻攝長江日報）

記者魏有德／綜合報導

義大利新冠肺炎確診病例達4636人，死亡197人，為歐洲疫情最為嚴峻的國家。義大利米蘭的尼瓜爾達醫院麻醉與重症醫學科專家Enrico Ammirati 等人4日透過視訊連線，向武漢華中科大同濟醫院專家求助，希望藉由武漢抗疫的經驗中獲取有利資訊，尋求更多救治方案。

《環球時報》報導，在1個多小時的交流中，義大利專家提問，「針對傳染病的專門負壓病房不夠怎麼辦？」「如何處理炎症風暴？」「如何控制好傳染源？」「醫護人員如何避免感染？」等新冠肺炎救治的重點問題。

▲米蘭尼瓜爾達醫院專家向武漢專業人員尋求新冠肺炎疫情資訊協助。（圖／翻攝長江日報）

針對負壓病房的問題，同濟醫院心內科主任汪道文回應，新冠肺炎是一種呼吸系統傳染病，病人太多，任何一個國家都很難給每一個病人配備負壓病房，「我們的經驗就是改造普通病房，關掉空調減少空氣流動，分離出清潔區、半污染區、污染區。」

汪道文分析，新冠肺炎重症和危重症患者體內存在明顯的「炎症風暴」，各項炎症因子升高十分明顯，「新冠肺炎重症和危重症患者的救治可以參考暴發性心肌炎，早期生命支持治療和糖皮質激素的應用顯得尤為重要。」

▲尼瓜爾達醫院麻醉與重症醫學科專家Enrico Ammirati等人與武漢專家視訊。（圖／翻攝長江日報）

此外，為避免醫護人員受院內感染，心內科副教授周寧則向義大利專家展示同濟醫護人員三級防護的圖片，並分享口罩、防護服、防護面罩的型號與使用情況。

據瞭解，尼瓜爾達醫院是義大利最大的國家綜合性醫院之一，也是米蘭最古老的醫院，目前該院已經收治了200多名新冠肺炎確診病例。