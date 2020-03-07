台東幸福住宅交屋腳步近了　已取得使用執照每戶贈2萬交屋禮

▲各界關注的台東縣幸福住宅案，經過了4年的規劃設計與施工，現已完工。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

引各界關注的台東縣幸福住宅案，經過了4年的規劃設計與施工，建築工程現已完工，並於3月3日取得使用執照，刻正由縣府辦理所有權移轉等行政作業，縣府將於近期通知承購戶繳交最後一期自備款，並告知承購戶應繳納之剩餘尾款，顯示本案交屋腳步將近，縣府將贈送每戶價值2萬元的交屋禮。



台東縣府於2016年推出總數300戶的「幸福住宅」，以低於市價約3、4成的優惠售價提供給有需要的縣民，經過了4年的規劃設計與施工終將完工交屋。為了感謝承購戶對幸福住宅工程期間的支持與等待，臺東縣府開創先例，提供承購戶快速入住的方案，承購戶僅需完成所有款項的繳納後，即可先行入住幸福住宅，讓裝潢作業與代書作業雙軌並行。

▲交屋腳步近了，縣府將贈送每戶價值2萬元的交屋禮。

為了加強各項行政流程效率、降低承購戶時間成本及金錢負擔，縣府將動用第一預備金啟動專案，委託專業代書團隊成立「一站式服務站」，協助承購戶辦理驗屋、交屋、過戶等作業。此外，縣府為了圓滿「幸福住宅、幸福交屋」的理念，將依承購戶之實際需求，每戶贈送價值約新台幣20,000元之交屋禮，如抽油煙機、流理台等。

台東縣政府也感謝建築師事務所及營造團隊的共同努力，不論是在設計階段中，依使用者需求做設計方案之滾動檢討，或是施工階段中面對氣候影響及建材原料價格上漲的挑戰，團隊仍然持續上緊發條、加速工程進度，期望能提供縣民擁有屬於自己安心、溫暖的幸福家園，持續推動台東成為一個幸福宜居的城市。

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