北榮進出管制再變嚴！3/9起「探病改一天一次」需查驗登記

▲因應新冠肺炎疫情，台北榮總入院需戴口罩、量體溫。（圖／記者陳世昌攝）

記者洪巧藍／台北報導

台北榮總今（7日）表示，為配合中央政策並確實維護全體員工及病人健康，自3月9日（星期一）起，調整訪客探病規定，一般病房探視時間由每日二次改為一次，每日下午6時至7時。所有訪客進入醫院（包括中正樓及思源樓）除需量體温戴口罩，並需攜帶健保卡或可證明身份證件，以供查驗。

相關措施如下：

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一、陪病者（含照顧服務員）人數限制：每床限1名。

二、訪客人數限制：每名住院病人限2名，探訪次數及時段：

（一）加護病房：每日1次，時間：上午11時至12時。

（二）一般病房：每日1次，時間：下午6時至7時（下午5時開始查驗登記）。

三、其他時間進入醫院檢查或洽公人員也需身份查驗及出具檢查單等證明文件。

四、所有探病均由中正樓一樓大門進入，經服務台查驗身份暨旅遊史後才可至病房探病，如有至疫區皆不可至醫院探病。

五、台北榮總誠摯呼籲，疫情期間非必要，盡可能避免到醫 院探病，或可利用手機與住院病人視訊，不僅方便、即時且不受時空限制，更重要的是可讓病人、訪客、醫護人員都安心更安全，全民配合共同守護國人健康！

▲▼北榮3月9日（星期一）起調整訪客探病規定。（圖／記者李毓康攝）