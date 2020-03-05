奇美醫實施探病陪病限制　3月9日全面登錄管制「分艙分流」同步到位

▲奇美醫學中心因應國際新冠肺炎疫情持續擴大，進一步保障病人及醫療照護工作人員安全，奇美醫學中心3月9日開始全面實施住院病房探病陪病限制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心因應國際新冠肺炎疫情持續擴大，國外已陸續傳出次波感染及外國醫院之群聚事件，為進一步保障病人及醫療照護工作人員安全，奇美醫學中心3月9日星期一開始全面實施住院病房探病陪病限制。

奇美醫學中心指出：住院病房探病、陪病限制--原則1.2.3：每位住院病人限制1人陪病、2人探病、每位探病者限30分鐘（加護病房探病僅限上午時段，縮減探病時段為一個時段、一般病房探病時間限定中午12時至13時，下午17時至18時二個時段）。

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陪病者發給「陪伴證」、探病者發給「訪客證」：一、依每位住院病人限制陪病者1人、探病者2人之限量發給為原則。二、「陪伴證」「訪客證」均有識別條碼，供登錄病人訪客資料建檔。陪病者、探病者均須刷健保卡，從2號門發燒篩檢、刷健保卡查詢TOCC，進入醫院；依規定登錄資料領取憑證進出病房。陪病者、探病者進出醫院，全程需配戴口罩。三、持「陪伴證」之陪病者，需配合依規定登錄資料及定時填寫「民眾健康聲明卡」。

奇美醫學中心並依衛福部規定，規劃分艙、分流管理，此部分利用228期間已調整完成，5日起實施。分艙管理部分：護理人力進行「照護區域區隔」：一、護理師盡量採固定段落照顧。二、護理人力的調度，以單位內的人力為主，不跨區支援。三、單位內護理人力分組，例如大小夜班固定班別。肺炎個案一律收治胸腔科或感染科，專區收治，區隔動線。

分流管理部分：一、住院病人及探陪病家屬請由2號門，發燒篩檢、刷健保卡查詢TOCC進入（2號門、3號門均位於第一、第二醫療大樓中間空橋下方）。二、門診病人請由3號門，發燒篩檢、刷健保卡查詢TOCC進入。三、其他特定科別門診由第三醫療大樓、第五醫療大樓入口，發燒篩檢、刷健保卡查詢進入。四、急診病人仍由急診入口，發燒篩檢、刷健保卡查詢進入。以上各入口發燒篩檢、刷健保卡查詢旅遊史、接觸史作業流程依舊。請民眾配合。經篩檢發燒或有相關旅遊史、接觸史者，禁止陪病探病。會轉介院前「防疫站」安排進一步就診和防疫事宜。

奇美醫學中心並進行門禁管制：一、門禁開放時間為上午6時至下午9時；晚間9時後限持有「陪伴證」之陪病者1人留院。二、封閉1號門和4號門，禁止進出。若因病情需要，醫療團隊與病人家屬任一方有會談或解釋必要時，不受以上時段限制。得請病房人員代為連繫。奇美醫學中心並鼓勵防疫期間，民眾儘量減少進出醫院，有需要時儘量以視訊或電話探病，保護病人安全也維護自身健康。為防疫超前部署及保障病人與醫療照護工作人員安全，奇美醫學中心3月9日開始實施住院探病陪病限制措施，「照護區域區隔」照護分艙、病人分流亦已同步到位，敬請民眾安心。

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