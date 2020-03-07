30歲的妳最需要體內保養！推薦3款女性所需補品，才能持續綻放青春

▲（圖／Pinterest）

30歲是女孩與女人的分水嶺，許多人的工作與愛情都在此時即將邁入下個階段，不論是事業的奮鬥期還是開始進入婚姻生活、育兒，每天好似都有做不完的事，總是被忙祿追著趕，一不留神間，皮膚狀態與身體代謝的機能也逐漸從巔峰向下。

還年輕時總嚮往有人能照顧，但年過30的妳，得學會好好寵愛自己，「由內而外」建立保養觀念，才能不被衰老打敗，持續綻放青春：

給需兼顧家庭與工作的妳

人到一定年齡後，膠原蛋白的生成能力便會逐漸下降，因此膚況改變，容易產生皺紋、暗沉，甚至是開始出現鬆弛等，這些都是30歲後經常會發生的「肌膚初老症」。尤其是女性，平時上班繁忙，下班後又要打理家裡，缺乏充足睡眠，更容易使得皮膚乾燥、缺乏彈性。若想延緩老化，平時除了需透過保養品的維持，飲食補充還有作息調整也是相當重要的！

露奇亞膠原蛋白粉

▲（圖／露奇亞官網）

露奇亞的膠原蛋白主要成分為純魚類膠原蛋白，採人體好吸收的小分子組成，總共分成四款功效，藍色款為一般基礎修護，綠色款含有賽洛美成分，較重視保濕潤感度，粉色款添加了玫瑰與天然維他命C，能夠抗氧化、維持好氣色，最後是黃色款，含有蜂王精萃胜肽加上専利微米珍珠粉，提供完整滋養。可以根據自身需求，選擇最適合自己的產品。

編輯悄悄話：膠原蛋白有助於修復傷口，產後也很適合補充唷！

給緊盯螢幕又愛追劇的妳

上班時緊盯著螢幕趕報告、滑手機處理各項訊息，下班後、放假時又不想沒了生活樂趣，常常放空追劇，一眨眼就是好幾個小時過去，長期下來，實在看得吃力！到了這個階段真的要好好照顧自己，平時除了可以多攝取深色蔬菜、或是含有類胡蘿蔔素、花青素的蔬果外，也可以補充複方藍莓葉黃素，更能有效地加強保健。

森下仁丹藍莓膠囊

▲（圖／森下仁丹官網）

森下仁丹為日本的百年品牌，歷史悠久，相當有信譽。其藍莓膠囊不同於單純的葉黃素，添加五大晶亮成分：花青素、葉黃素、蝦紅素、紫蘇油和維他命B12，複方整合，提供全方位保護。每日只需要一至二粒，就能補充需具備的營養素。且膠囊小顆好食用，不論是大人、小孩都可以輕鬆食用。

編輯悄悄話：保健的同時，也別忘了放下手機，多安排戶外的休閒活動，看看遠處的山林綠色景觀！

給期待小生命出生的妳

很多人都說懷孕時必須多補充葉酸，但其實在「備孕」狀態時，就可以開始服用喔！所謂葉酸就是維他命B9，屬於水溶性維生素，人體無法自行合成，必須從食物或是營養保健品中額外攝取。葉酸不僅與鐵同樣都是造血的重要功臣，同時還有助胎兒的正常發育與生長，因此從孕前一直到孕後哺乳階段，都需要多加補充。

紐萊特活性葉酸錠

▲（圖／紐萊特官網）

雖說在食物中也含有天然的葉酸，但經過高溫烹煮過後，很容易流失營養素，因此醫師才會建議適當地額外補充。紐萊特活性葉酸錠使用新技術生產，不需轉換便能直接進入腸道作用，與傳統葉酸相比，更具效率。

編輯悄悄話：葉酸見水、見光都會分解，因此要保存在乾燥避光陰涼的地方。

其實除了上述外，鈣也是很重要的一項，特別是上班族女性，長期久坐、缺乏活動，很容易使得骨質流失，可以在每日睡前喝杯牛奶，或是早餐多加片起司補充。

最後編輯想提醒大家，雖說保健品很方便又能有效補充所需的營養素，但日常生活中飲食均衡及運動也是不可少的唷！必須透過雙管齊下，才能達到最大效益，讓身體機能維持在最佳的理想狀態。

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