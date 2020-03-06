印度女大生移植男性雙手！膚色由黑轉淡、指節逐漸變女性...醫生看傻

▲女性雙手。（示意圖／Unsplash）



記者邱茀濱／綜合報導

印度浦那（Pune）一名21歲女大生因車禍被迫截肢，之後接受男性雙手移植的手術，這是亞洲第一起跨性別手部移植手術。值得注意的是，原本黑色、臃腫的男性雙手，移植經過一年後，膚色逐漸變為和女大生原本的膚色一致，就連手指也慢慢變得修長。

據《印度快報》報導，這名21歲女大生施雷雅（Shreya）2016年9月十，從家鄉浦那（Pune）搭車前往卡納塔卡邦（Karnataka）馬尼帕爾理工學院（Manipal Institute of Technology）的途中遇到車禍，被迫截肢。

一年後，她到阿姆里塔研究院（Amrita Institute）想要進行雙手移植手術，且捐贈者是於2017年8月去世、來自喀拉拉邦（Kerala）的一名20歲男子。起初，施雷雅對於膚色不一致並不在意，過了一陣子，膚色卻發生驚人的變化，由黑逐漸變淡，就連手指也慢慢變得修長。施雷雅開心地在日記本寫道，「有時好的東西會散開，以便讓更好的東西融為一體。」

參與移植手術的整形外科醫師莫希特·沙瑪（Mohit Sharma）稱，跨性別雙手移植手術的研究有限，僅有一次發生於西方的案例，但至今仍沒有相關科學研究。她認為，這一年的時間裡，捐贈者的雙手和接受移植者身體間的淋巴通道完全打開，以允許液體流動，很有可能是宿主產生黑色素的細胞逐漸取代捐贈者的細胞，膚色才漸漸變化。

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