LINE推「Cross Targeting」找到潛力消費者　助攻「官方帳號2.0」客戶業績成長





▲LINE企業解決方案事業部品牌行銷經理Elsha。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

「LINE官方帳號2.0」正式上路，雖然引發不少企業品牌出走，但LINE台灣堅定朝著精準行銷的方向前進，並在今年第一季推出以官方帳號為核心資料串連的行銷工具「Cross Targeting」，盼為企業品牌客戶找到有購物意圖的廣大潛在消費者，並由三大企業品牌主分享實際幫助業績成長的案例。

LINE企業解決方案事業部品牌行銷經理Elsha表示，LINE在台灣有2100萬的用戶數，社群使用率達91%，其中有超過83％的用戶使用官方帳號，但LINE觀察到流量已經不等於銷售，而是要真正找到有購買潛力的消費者，才能擴大有效購買的業績成長，因此使用數據資料來快速找到潛力消費者。

Elsha指出，LINE官方帳號是企業品牌主跟消費者溝通的管道，而LINE擁有LINE POINTS Ad、官方帳號、LINE Ads Platform（LAP）三大行銷工具，像是LAP就可以協助企業品牌主找到有購物意圖的廣大潛在消費者，並將這三項工具打通推出以官方帳號為核心資料串連的「Cross Targeting」。

Elsha說明，LAP可觸及到其他競品無法觸及到的用戶，還可彈性設定預算、走期跟目標族群，並具備跨服務投遞廣告的功能，像是聊天頁置頂、LINE TODAY、貼文串、Points任務牆，其中最強大的功能就是類似受眾「lookalike」，可以尋找到與來源受眾相似的1～15%的LINE用戶，藉此觸及到廣大潛在的目標族群。

Elsha補充，而「Cross Targeting」打通三項行銷工具，可以讓企業交叉運用不同的數據資料，將官方帳號後台建立的受眾分享到LAP，或是將LINE POINTS Ad的點數用戶名單分享到LAP，最終以LAP來遞送Cross Targeting的廣告，最大的優勢就是可以有效地找到廣大潛在消費者。





▲D+AF朵芙時尚執行長Jerry。（圖／翻攝LINE）

以台灣手工豆豆鞋在網路賣出佳績的企業品牌主D+AF朵芙時尚的執行長Jerry就分享，LINE@生活圈與升級後的差異在於，以前在意有效好友數，升級則要讓有效名單的運用得以最大化，而2.0的目的，最主要是幫助品牌找到對的消費者。

執行長Jerry表示，廣撒廣告並非亂花錢，而是要收集更多的名單，以建立後續的分眾，進而創造出CP值最大化的業績，並針對殭屍帳號的管理，同樣也可以發送超級折扣測試剔除，至於收集來的有效名單，由於可使用的期限是180天，累積時間是14天，所以可以3個月就做有效名單的重整。

▲露比午茶董事總經理Ruby。（圖／翻攝LINE）

以女孩服飾為主的露比午茶董事總經理Ruby則分享，精準鎖定受眾、可彈性調配行銷時程的LINE官方帳號，是與消費者溝通最好的工具，而面臨新LINE官方帳號將帶來的挑戰，坦言夠了解消費者，就不用怕改變。

Ruby表示，露比午茶利用第三方API串接，藉由每次行銷活動了解消費者輪廓，透過LINE技術夥伴漸強實驗室的分眾模組，再依照消費者對於品牌的態度調整推播頻率及合適訊息，進而提高ROAS（廣告投資報酬率）。

Ruby指出，以100萬的好友為例，裡頭只有30萬的有效好友，群發後得到的貢獻額若是1倍，改成針對核心會員加強溝通，雖然發送費用是2倍多，貢獻額卻是比原本提高25倍，因此可以顯見有分眾的可以廣告投資報酬率提高到10倍以上

▲生活市集行銷長Nina。（圖／翻攝LINE）

至於有七大帳戶，累積超過9000萬好友數的生活市集行銷長Nina則指出，LINE官方帳號的轉型，也是企業的一個經營轉機，即使單一訊息變貴，卻可透過刪減無效的訊息量來降低整體訊息費用，也可以透過AI的導入，提升商品的轉換率及點擊率。

Nina進一步分享生活市集的戰略，首先，先以用戶角度出發，降低無效用戶的發送訊息，做到花得更少，再來從商品的角度切入，透過AI個人化推薦，將訊息更精準地投放到消費者面前，讓產品賣得更好，最後做到自然回放。

Nina強調，過去LINE官方帳號被視為一個廣告渠道，現在則要翻轉成APP上的經營思維，也就是將重點放在會員的拉新增長，以20的客戶創造出80的利潤的20/80法則，反而可以做到花得更少卻能賺得更多的方式。