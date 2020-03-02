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支援5大加密貨幣交易　LINE旗下數位貨幣交易所BITFRONT在美上線

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▲LINE旗下數位貨幣交易所BITFRONT於美國正式上線。（圖／LINE提供）

▲LINE旗下數位貨幣交易所BITFRONT在美上線。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

為配合LINE代幣經濟版圖的持續擴張，LINE Corporation今（2）日正式宣布在美國成立全球數位貨幣交易所BITFRONT，由LVC Corporation子公司LVC USA負責營運，提供法幣對加密貨幣 (fiat-to-crypto)，以及加密貨幣之間 (crypto-to-crypto) 的美元交易。

LINE表示，BITFRONT將成為LINE代幣經濟的主要數位貨幣交易平台，這個LINE2018年在新加坡成立的全球數位資產交易所BITBOX，作為加密貨幣之間的交易平台，如今決定擴大至法幣對加密貨幣間的交易服務，建立全方位交易所，藉由降低加密貨幣採用門檻來提升區塊鏈的使用率。

LINE指出，BITFRONT以「利用創新技術克服傳統金融交易障礙」為宗旨，借重LINE在全球深耕多年的經驗與專業知識，實現最高規格的安全性，並透過與其他交易所及委託簿互連，得以提供高資產流動性，維持較小幅度的買賣價差，而且用戶綁定銀行帳戶後，就可用美元開始交易。

LINE說明，BITFRONT支援15種語言，五大加密貨幣，包括LINE的數位貨幣LINK、比特幣 (Bitcoin)、以太幣 (Etherium)、比特幣現金 (Bitcoin Cash) 以及泰達幣 (Tether)，並以自訂交易功能打造便利的交易環境。

LINE強調，為慶祝上線，BITFRONT將在美國舉辦促銷活動，只要3月31日前在美國完成KYC驗證流程的用戶，交易或購買超過100美元的數位資產，都可獲得LINK獎勵，而且用戶若以電匯將資金匯入帳戶都可免除手續費。

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