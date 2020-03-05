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鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友湧入「2嫌」臉書瘋狂洗版...氣炸嗆：為什麼打孕婦

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記者邱茀濱／綜合報導

蔡阿嘎3日騎車載老婆二伯外出，不料停等紅燈時突遭黑衣男子拿鐵鎚襲擊。事後，警方循線找到26歲陳姓主嫌及36歲董姓共犯。據悉，兩人是員工與老闆的關係，陳男並沒有前科，但負責接應的董男則有違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例以及業務過失傷害前科。

涉嫌攻擊蔡阿嘎與二伯的26歲陳姓男子，與接應的36歲的董姓男子為林口某車輛改裝廠的員工與老闆。董男的臉書放了不少改裝車、輪框、排氣管的照片，看的出來對改裝車相當熱愛；而陳姓男子臉書也是放了改裝車及越野車的照片，還有平常熱愛跑山的追焦畫面。不過兩人的臉書稍早被許多網友瘋狂洗版。

▲▼攻擊蔡阿嘎嫌犯落網,犯案鐵鎚。（圖／記者邱中岳攝）

▲攻擊蔡阿嘎嫌犯落網。（圖／記者邱中岳攝）

陳嫌落網後向警方供稱，他在2019年約8月份左右收看蔡阿嘎的頻道，兩人因「改裝車話題」在網路上留言互嗆，他認為對方講話很囂張，又不懂得收斂，就此心生埋怨，積怨半年後發現蔡阿嘎還是不改所以才動手。

▲▼陳男及董男臉書遭網友灌爆。（圖／翻攝臉書）

▲陳男及董男臉書遭網友灌爆。（圖／翻攝臉書，下同）

警方調查，陳嫌先透過友人得知蔡阿嘎的住處，便找來董姓友人勘查地形，隨即於隔天埋伏在路邊，趁蔡阿嘎經過時上前攻擊。目前，同樣遭到攻擊的二伯當下劇烈宮縮緊急送醫，仍住院觀察中。

5日警方說明鎖定嫌犯的過程，表示陳嫌犯案後狂跑了4公里，最後因在半路脫下口罩抽菸，才掌握他的長相，之後又交叉比對2日兩人去勘查地形的畫面及車牌，最後鎖定了陳男及董男。

▲▼陳男及董男臉書遭網友灌爆。（圖／翻攝臉書）

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