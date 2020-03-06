【廣編】豐力富X福灣巧克力跨界巨獻！當牛奶遇到巧克力　讓你享跟誰在一起就在一起

▲豐力富準備獨一無二的限量版禮盒，打造超值浪漫白色情人節。

圖、文／豐力富提供

剛過214情人節，還沒想到有什麼新招，314又要到了？疫情讓你不敢出門，傷腦筋白色情人節該如何度過？豐力富為你準備獨一無二的限量版禮盒，打造超值浪漫白色情人節。豐力富高優質奶粉搭配狂掃國際大獎的福灣巧克力，內附感溫小卡讓你寫上愛的告白，還有小巧可愛的禮盒投影機，在家窩著和情人一起動手組裝，增加生活小情趣。線上通路獨享399優惠價（內含產品價值約800元），讓你以不到兩張電影票的錢幸福入手，不出門也能浪漫滿分！

豐力富為小資、文青及年輕族群謀福利，首次跨界與榮獲國際金獎肯定的福灣巧克力合作，牛奶遇上巧克力塊的甜蜜，消費者可特調與情人的專屬濃度；感溫小卡放入出遊合照或寫下平常難以啟齒的字句，透過溫度共同解鎖照片及情話，讓感情升溫；同時豐力富也利用禮盒巧妙設計出手機投影機，讓消費者可以輕鬆打造情人電影院，暖心暖胃暖暖在一起，不用花大錢一次擁有最別出心裁的浪漫情人禮。

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