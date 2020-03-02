　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東縣家庭教育中心攜手早午餐推「愛說出來」　每天記得安「太座」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣家庭教育中心攜手「漫時光」力推「愛說出來」，鼓勵天天都做一個溫暖的舉動讓另一半驚喜。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣家庭教育中心攜手「漫時光」力推「愛說出來」，鼓勵天天都做一個溫暖的舉動讓另一半驚喜。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣家庭教育中心為鼓勵已婚男女勇敢說愛，攜手高屏地區知名早午餐連鎖品牌「漫時光」力推「愛說出來」，鼓勵天天都做一個溫暖的舉動讓另一半驚喜。

▲屏東縣家庭教育中心攜手「漫時光」力推「愛說出來」，鼓勵天天都做一個溫暖的舉動讓另一半驚喜。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼「把愛說出來」、9日至14日白色情人節當天，「熱戀水果茶」買一送一。

▲屏東縣家庭教育中心攜手「漫時光」力推「愛說出來」，鼓勵天天都做一個溫暖的舉動讓另一半驚喜。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

漫時光表示，自3月9日至14日白色情人節當天，七家連鎖店最受歡迎的「熱戀水果茶」都買一送一，甚至，完成指定浪漫動作，即享「漫時光熱戀水果茶2杯免費送」，祝福有情人天天都像熱戀。

屏東縣家庭教育中心表示，維繫婚姻要常使用愛的5種語言，分別是「肯定的語言、服務的行動、真心的禮物、精心的時刻與身體的接觸」，婚後仍要抱持熱戀的心情，但改變對方很不容易，因此，建議多多練習「睜一隻眼、閉一隻眼」，睜眼多看優點，閉眼接納缺點。也鼓勵民眾上「教育部3i網站」，搜尋「戀愛時光地圖」，會有很多疼愛另一半的小技巧，讓彼此永記戀愛的心動時光。

漫時光早午餐創辦人徐皖台說，漫時光希望讓每一位用餐的民眾都體驗到一段浪漫時光，因此，不斷營造空間氛圍，推出大小活動，積極推動吃在地與吃當令的產品，將屏東小農的特色推廣出去，像廣受歡迎的熱戀水果茶，就是每年3到10月的屏東小農限定作品。

熱戀水果茶使用屏東農業大學青年農民涂焜棠與涂翔凱獨家栽培的金鑽鳳梨為基調，洋溢熱帶水果芬芳，且在賽嘉山麓底下友善耕作，健康安全，用金鑽鳳梨調配出來的水果茶，酸甜可口而不咬舌頭，就像是熱戀中的情人一般。

他說，梁靜茹歌詞寫「其實愛對了人，情人節每天都過」，他認為「安好太座，情人節才會每天都過」，呼籲全國男士們每天都要記得安太座，祝福有情人天天都像熱戀。

►茶樹精油乾洗手組

ET快訊
第41例為20多歲女行政人員　在醫院或家中遭感染「難追蹤」
法國2位市長確診新冠肺炎　暫停競選活動送醫治療
網紅從韓國回台沒隔離！秒參加YouTuber走鐘獎　沒戴口罩
案34退休婦與案24北部女「住同醫院」
實名制口罩可多買了！3/5起「成人7天3片、兒童5片」
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

富岡交通船碼頭「大洋88」進駐施工　民眾與釣客禁入工區

善化警長頒贈獎牌予榮退員警　盼傳承後進

屏東縣家庭教育中心攜手早午餐推「愛說出來」　每天記得安「太座」

防疫視同作戰　台南市警局全力打擊防疫假訊息

國道安定交流道聯絡道路2日路平改善　黃偉哲：沒有最好只有更好

加強防疫保障市府員工和民眾健康　黃偉哲指示進入市府要量體溫

南迴殊美特產豐富吸引遊客駐足　大武警籲勿違停釀憾事

無良BMW「鬼之右轉」撞倒騎士　警方找上門辯「吃感冒藥恍神」

捐了100萬給衛福部防疫！正忠排骨飯迅速處理　長時間低調做公益

里港彩椒達人 陳榮挺　用光合菌讓彩椒更有活力

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

高爾宣小時候就看閻奕格比賽　cue她黑歷史「決賽有4個胸部XDD」

富岡交通船碼頭「大洋88」進駐施工　民眾與釣客禁入工區

善化警長頒贈獎牌予榮退員警　盼傳承後進

屏東縣家庭教育中心攜手早午餐推「愛說出來」　每天記得安「太座」

防疫視同作戰　台南市警局全力打擊防疫假訊息

國道安定交流道聯絡道路2日路平改善　黃偉哲：沒有最好只有更好

加強防疫保障市府員工和民眾健康　黃偉哲指示進入市府要量體溫

南迴殊美特產豐富吸引遊客駐足　大武警籲勿違停釀憾事

無良BMW「鬼之右轉」撞倒騎士　警方找上門辯「吃感冒藥恍神」

捐了100萬給衛福部防疫！正忠排骨飯迅速處理　長時間低調做公益

里港彩椒達人 陳榮挺　用光合菌讓彩椒更有活力

「史上最高額詐貸案」有後續　涉案人持有台中豪宅遭法拍

空運「二氧化鈦」怪怪的...　神秘鐵桶掀開竟是496公斤K他命原料

一聽口音所有人退10步！上海妹子得流感「診所折騰3hrs」謝醫護：有你們真好

奴才PO文抱怨媽「打兒子卻護狗」　網聽巴哥犬名全歪樓：好有畫面

富岡交通船碼頭「大洋88」進駐施工　民眾與釣客禁入工區

日本國內8成新冠感染者未傳染他人　厚勞省：室內空氣流通會改善

新冠肺炎持續升溫！金門宣布：疫情指揮中心一級開設　杜絕境外移入

單鏡頭手機也能拍3D照片！臉書新AI技術可將用戶2D照片轉3D

《女鬼橋》全台周末票房冠軍！上映4天「已有觀眾2刷」：隱藏謎底解開了

很會拉！皮條客4個月攬1400人被逮　吐7萬佣金再罰9萬

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

地方熱門新聞

陸船強闖　海巡擊發霰彈槍畫面曝

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

中華郵政配送防疫酒精　每箱12公斤

狠心債主！21男欠錢遭凌虐、棄屍5個月

玩「吊酒瓶」挑戰成功！老闆一看秒退錢

憑發票換苗木　5千株換完為止

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

孩子溜滑梯丟石頭挨罵！新北媽氣炸嗆人

新店、汐止、樹林公有停車位採收費

警自學日語為日女解難　獲跨海感謝

自由車環台賽防疫　鄭文燦取消領騎

捐了1百萬防疫！正忠排骨飯危機處理

自小客撞倒機車肇逃　警上門辯吃感冒藥

回台被拒載！台商四處流浪成人球

更多熱門

相關新聞

載「6萬女友」遭攔查！彰化男現身了

載「6萬女友」遭攔查！彰化男現身了

彰化縣14日驚傳「機車運屍」的驚悚事件，一名男子騎車載著黑色塑膠袋，看起來像是載運「屍體」，讓員警嚇傻攔查，最後發現是男子是載著充氣娃娃，烏龍的事件令人相當尷尬。隨後，這名遭到攔查的男子出面回應，受到這件事的影響，至今仍未與「女友」溫存，「每當想要試試時，腦海一直浮現當時的尷尬就軟桿…。」

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

永康玄彬情人節求婚　交往5年女友甜回：好啦我嫁

永康玄彬情人節求婚　交往5年女友甜回：好啦我嫁

情人節騎單車搶奪老婦皮包警緝獲搶匪

情人節騎單車搶奪老婦皮包警緝獲搶匪

汪情人節收到「水管」當禮物超嗨

汪情人節收到「水管」當禮物超嗨

關鍵字：

屏東縣家庭教育中心漫時光愛說出來情人節

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

新天地教主哥「也得肺炎」搶救5天亡！李萬熙爆搭船逃跑

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

印尼2.6億人「0例確診」　前線醫生曝真相

謝和弦「踩羊頭」打卡暨南大學遭譴責！

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

新冠肺炎中國停工2個月　NASA釋出「空汙衛星對比圖」震撼雙眼

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面