屏東縣家庭教育中心攜手早午餐推「愛說出來」　每天記得安「太座」

▲屏東縣家庭教育中心攜手「漫時光」力推「愛說出來」，鼓勵天天都做一個溫暖的舉動讓另一半驚喜。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣家庭教育中心為鼓勵已婚男女勇敢說愛，攜手高屏地區知名早午餐連鎖品牌「漫時光」力推「愛說出來」，鼓勵天天都做一個溫暖的舉動讓另一半驚喜。

▲▼「把愛說出來」、9日至14日白色情人節當天，「熱戀水果茶」買一送一。

漫時光表示，自3月9日至14日白色情人節當天，七家連鎖店最受歡迎的「熱戀水果茶」都買一送一，甚至，完成指定浪漫動作，即享「漫時光熱戀水果茶2杯免費送」，祝福有情人天天都像熱戀。

屏東縣家庭教育中心表示，維繫婚姻要常使用愛的5種語言，分別是「肯定的語言、服務的行動、真心的禮物、精心的時刻與身體的接觸」，婚後仍要抱持熱戀的心情，但改變對方很不容易，因此，建議多多練習「睜一隻眼、閉一隻眼」，睜眼多看優點，閉眼接納缺點。也鼓勵民眾上「教育部3i網站」，搜尋「戀愛時光地圖」，會有很多疼愛另一半的小技巧，讓彼此永記戀愛的心動時光。

漫時光早午餐創辦人徐皖台說，漫時光希望讓每一位用餐的民眾都體驗到一段浪漫時光，因此，不斷營造空間氛圍，推出大小活動，積極推動吃在地與吃當令的產品，將屏東小農的特色推廣出去，像廣受歡迎的熱戀水果茶，就是每年3到10月的屏東小農限定作品。

熱戀水果茶使用屏東農業大學青年農民涂焜棠與涂翔凱獨家栽培的金鑽鳳梨為基調，洋溢熱帶水果芬芳，且在賽嘉山麓底下友善耕作，健康安全，用金鑽鳳梨調配出來的水果茶，酸甜可口而不咬舌頭，就像是熱戀中的情人一般。

他說，梁靜茹歌詞寫「其實愛對了人，情人節每天都過」，他認為「安好太座，情人節才會每天都過」，呼籲全國男士們每天都要記得安太座，祝福有情人天天都像熱戀。

►茶樹精油乾洗手組