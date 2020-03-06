佳尼特教育基金會響應台南校園防疫　贈抗敏空氣清淨機與額溫槍

▲財團法人佳尼特教育基金會，捐贈抗敏空氣清淨機與額溫槍，給市內偏遠之19所國小及1所幼兒園，台南市長黃偉哲、教育局長鄭新輝等人表示感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



財團法人佳尼特教育基金會，響應台南市政府新冠肺炎防疫政策，捐贈抗敏空氣清淨機與額溫槍，給市內偏遠之19所國小及1所幼兒園，台南市長黃偉哲率教育局長鄭新輝等人表示感謝。

佳尼特教育基金會董事長莊住維與市議員蔡育輝、陳秋宏、李宗翰、沈家鳳、穎艾達利（Ingay Tali），以及下營區長姜家彬、鹽水區長呂煌男、受捐贈學校校長等人一同出席，黃偉哲市長呼籲透過政府與民間協力合作，一起守護學童健康。



黃偉哲市長表示，防疫工作需要很多人力、物力上的齊心協力，非常感謝佳尼特教育基金會的善行義舉，對於孩童就學安全提供多一層保障，也感謝各界對於防疫工作的用心，希望大家也都能夠勤洗手避免不必要的接觸，讓防疫工作更臻完善。





財團法人佳尼特教育基金會，本著取之於社會用之於社會的精神做公益，董事長莊住維以百萬元捐助鹽水、下營、新營、麻豆、六甲、官田、歸仁及安平區19所國小與1所幼兒園，共50台醫療級 PM2.5抗敏空氣清淨機及20支額溫槍，支援學校防疫物資及常備型防疫設備，有助於預防校園傳染疾病與保障學生健康，降低學童交叉感染風險，讓每個學童都能健健康康地快樂學習。



教育局長鄭新輝表示，落實手部衛生為預防病毒、細菌感染的首要方法，透過使用肥皂勤洗手加強手部清潔，養成良好個人衛生習慣，可有效降低感染疾病的發生率，也請民眾與大小朋友落實手部衛生、咳嗽禮節及做好居家環境清潔等防治工作，避免將病菌帶回家，以降低學童及家中幼兒感染疾病風險，期許透過防疫基本功的落實執行及宣導，守護自己與他人健康。





教育局亦督責學校及幼兒園落實環境清潔消毒，教室應維持適當通風，監控學童體溫及健康狀況，叮嚀學童在校時、放學前及回家後落實勤洗手防疫等相關措施，並加強對學童及家長衛教正確的傳染病防治知識及「生病不上學」防疫觀念。也籲請家長及嬰幼兒照顧者正視傳染病防治的正確知能，將「勤洗手，量體溫，生病戴口罩，儘速就醫，在家休息」的防疫概念落實到生活中，共同維護孩子的健康。

►75%酒精的乾洗手來啦！