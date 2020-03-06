2霸凌男「書包淋辣椒醬」逼死同學　靈位前下跪面對遺體懺悔

▲2名霸凌者到靈堂下跪向死者致歉。（圖／翻攝自中國報）

實習記者施怡妏／綜合報導

馬來西亞一名17歲男學生小駿（化名）轉學到新學校，僅入學兩個月就遭到同學霸凌，最後承受不了壓力而走上絕路，選擇跳樓身亡。事後2名霸凌者來到小駿的靈堂，跪在地上痛哭懺悔，小駿的爸媽難掩激動情緒，怒斥霸凌者的父母「不會教育小孩」。

根據《中國報》報導，小駿的爸媽表示，兒子生前並沒有憂鬱症，今年一月曾提及在學校被霸凌的事情，隔天再次詢問的時後，孩子卻說「事情已經解決了」。小駿的母親林麗雲表示，「兒子就是這樣乖巧、懂事，在班上專心努力讀書，為了不讓別人擔心，把被霸凌的壓力都獨自承擔下來，沒有說出口。」

2名霸凌者來到靈堂慰問時，小駿的爸爸要求他們跪在棺材前向小駿懺悔，只要他們說出真心話，就選擇原諒他們。死者的家屬在一旁不時對著霸凌者怒吼，「他們害死一條人命」。校方到靈堂慰問時，也有提到小駿提到自己被霸凌的事情，但隔天老師問起時，小駿卻回應「沒事了」。小駿生前曾向老師表示，「班上同學很壞，都不讀書」，還拿了要求換班的申請書要老師簽名，但事後卻發現小駿沒有把老師簽名同意換班的申請書交給學校。

▲小駿生前在IG上留言表示，「撐不下去。」（圖／翻攝自中國報）

▲17歲少年因在學校被霸凌，受不了而走上絕路。（圖／翻攝自中國報）

小駿在學校被同學用水潑灑、故意拉椅子讓他跌倒、在書包淋辣椒醬等，母親都在是孩子出事後，從孩子朋友的口中得知，令她哀痛且難以接受。母親表示，兒子曾經提及學校的食堂有很多美味的食物，但是最近卻從家裡帶便當去學校。她好奇詢問，兒子卻只說，「因為可以省錢又減肥。」

在小駿出事的當天，他還在社群軟體上向好友留言，「謝謝你們，沒有你們就沒有現在的我，可是我真的撐不下去」，最後打上一句，「我們來世再見」，並附上一個笑臉的圖案，現在看來隔外心酸。

一名同班同學表示，因為小駿拒絕加入私會黨才會被霸凌，該名學生表示自己也同樣被逼迫加入私會黨，但是因為他懂得反抗，還與對方打架，因此對方就沒有再騷擾他。該同學回想起日前小駿跟他說，「這是最後一次和你打球了」，當下他還沒有發現不對勁，如今已經來不及了。

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