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婆婆愛撿剩菜回家吃！她崩潰曝「5歲女兒吃完當晚就發燒」…網噁吐：會瘋掉

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▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP

▲婆婆超愛撿剩菜回家，讓她超崩潰。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／綜合報導

遇上這款婆婆該怎麼辦？一名女網友表示，婆婆是個節儉的人，但最讓她受不了的是婆婆「愛撿人家剩菜給我們吃」，她無奈說到，有次婆婆帶回國小的剩菜，謊稱是自己煮的，結果年僅5歲的女兒吃下肚後，當晚就發燒了，6日婆婆又再度帶回「廚餘」，讓她崩潰直呼，「我有選擇吃或不吃的權利」！

女網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO文指出，婆婆是一個節儉的人，但她受不了婆婆愛撿人家的剩菜回家給家人吃，還說謊是自己煮的。她透露，幾年前婆婆拿姪女國小的剩菜回家，打電話叫一家人回家吃飯，還說是自己煮的，用完餐後，她察覺口味不對勁，與老公逼問婆婆之後才得知是學校剩菜，當晚返家後年僅5歲的女兒就發燒了。

請繼續往下閱讀...

還在坐月子的她崩潰說道，「今天居然又一樣拿隔壁帶回來的廚餘。也不知道從哪裡來的。我快瘋了。一直覺得很想吐。」她表示，雖然先生有打電話詢問，並且叫婆婆不要再這樣子了，但婆婆未來一定會再重蹈覆轍，「我想到的是盡量不吃她準備的食物，但是總會遇到逢年過節吃飯什麼的」，讓她無助發問，該如何解決？

▲▼剩菜,魚竿女,貧窮,窮困。（圖PAKUTASO）

▲女網友面對這種情況超崩潰，直呼，「我快瘋了」。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

文末她也澄清，自己並沒有看不起貧窮打包營養午餐的人，因為自己也有相似的經驗，但她覺得「不管是之前吃到菜尾還是今天吃到廚餘。我應該有選擇吃或不吃的權利。而不是欺騙。我希望誠實而已。」

PO文曝光後引發網友熱議，紛紛留言「應該說吃到來路不明的食物，這樣真的會很擔心」、「利用這次病毒，告訴婆婆現在環境不比以往，這行為容易交叉感染」、「現在傳染疾病很多，能避免就避免」、「覺得噁心」、「節儉是好事，但是這種的節儉會瘋掉呀！」。

但也有網友建議，「看完這文我推測，應該是你婆婆身邊沒有甚麼錢，所以長期節省錢，久而久之，鄰居朋友會支助她，有時候停下腳步，深呼吸，聽聽看為什麼她要吃你口中說的～廚餘，我相信少點責難，多點關懷，會得到更不一樣的感受，多陪陪家人，你現在做的每一件事小孩都看在眼裡，不要以後小孩不孝，再來怪小孩，因為這是你教出來的」。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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