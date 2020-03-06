　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

烏日啤酒廠改造計畫動土　台灣菸酒董事長丁彥哲提「3亮點」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲烏日 。（圖／記者白珈陽攝）

▲烏日啤酒廠觀光工廠6日上午舉行「風華再現改造計畫工程」動土奠基儀式 。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市烏日啤酒廠觀光工廠6日上午舉行「風華再現改造計畫工程」動土奠基儀式，由台灣菸酒公司董事長丁彥哲主持，立委陳柏惟、台中市副議長顏莉敏等民代也到場參與。丁彥哲表示，計畫內容有3個特殊部分，包括捷運、高鐵、與台鐵的三鐵共構，讓交通便利的優勢成為酒廠的新亮點等，以在地文化、產業、人文與當地居民做緊密結合，打造成具指標性的觀光酒廠。

烏日啤酒廠6日上午9時許舉行「風華再現改造計畫工程」動土奠基儀式，丁彥哲親臨主持，陳柏維、顏莉敏及市府觀光局、社會局、各區長、里長等多位嘉賓到場參與，並持鏟進行動土。

請繼續往下閱讀...

▲烏日 。（圖／記者白珈陽攝）

▲動土奠基儀式由台灣菸酒公司董事長丁彥哲主持，立委陳柏惟、台中市副議長顏莉敏等民代也到場參與。

▲烏日 。（圖／記者白珈陽攝）

丁彥哲表示，烏日啤酒廠從1968年就在烏日設廠，在過去50幾年扮演著提供就業機會跟產業發展的重心。這次的改造計畫工程，編列了1億4400多萬，計畫內容有3個較為特殊的部分：
1、烏日啤酒廠鄰近馬路的圍牆將會拆除，希望廠區跟在地的居民有緊密的連結。

2、廠區的規劃預定將會以產業為基礎，透過寓教於樂的方式，與在地文化跟生活，用教育的角度，營造出觀光工廠的特色。

3、將來烏日啤酒廠將配合台中市的發展，包括捷運、高鐵與台鐵的三鐵共構，讓交通便利的優勢成為酒廠的新亮點。

▲烏日 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台灣菸酒公司董事長丁彥哲表示，計畫內容有3個特殊部分。

丁彥哲指出，此工程全案計畫時間為期1年，預計2021年完工啟用。除烏日啤酒廠外，埔里酒廠及南投酒廠，也會陸續推動相關改造工程，相信在既有基礎上結合當地的觀光特色，必定能讓這3個觀光酒廠開創菸酒公司新風貌。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

恐慌症男國道遭6車輾成肉泥　檢方認「肇事駕駛無過失」不起訴

醫護防疫新利器！童綜合打造高機動「移動式檢查屏風」

消防魂！婚宴剛上第一道菜…火警鈴響起　打火弟兄全員放下碗筷出任務

ET快訊
一張圖說明院內感染調查情況！累計8人確診、醫護採檢全出爐
澳音樂家染疫來台演出「待9天」　指揮中心公佈活動足跡
撐不住了！台中亞緻飯店宣布收攤
澳音樂家染疫！指揮中心「擴大匡列124接觸者」　36人需隔離
院內感染再添1例！案34同病房不同病室已出院病患染疫
LIVE／染疫音樂家「走入觀眾席」隔離數恐增　指揮中心最新說
蔡阿嘎被打隔3天「出聲護嫌犯親友」！高EQ舉動網激讚
慎入！新冠肺炎首例肺部活檢報告照片曝光　「全充血壞死成古銅色
快訊／外籍男陳屍中央研究院人文館戶外！警急拉封鎖線調查
婚禮遲到15年終於補辦！吳尊嬌妻「正臉真面目」首曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藝文活動「6項風險評估指標」　文化部：千人以下也要評估

醫護叫外送被嫌「你們很髒」　Foodpanda道歉：夥伴有疑慮可拒單

鑽石公主號19國人「三採陰性」　7日清晨可返家自主健康管理

新北環保局「2020愛地球新行動」　再加碼「新行動評審青睞獎」

一張圖說明院內感染調查情況！累計8人確診、醫護採檢全出爐

大學甄選外加名額　教育部：不影響考試分發名額

澳音樂家染疫來台演出「待9天」　指揮中心公佈活動時序

台大醫院再縮探病時段！下周一起每日僅開放探病一次

鐵定開罰！彰化女不配合居家檢疫外出會男友　衛生局：從10萬元起跳

澳音樂家染疫！指揮中心「擴大匡列124接觸者」　36人需隔離14天

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

蔡阿嘎夫妻被打...館長出面開戰黑衣人！　怒轟「垃圾」：人家是一個媽媽

藝文活動「6項風險評估指標」　文化部：千人以下也要評估

醫護叫外送被嫌「你們很髒」　Foodpanda道歉：夥伴有疑慮可拒單

鑽石公主號19國人「三採陰性」　7日清晨可返家自主健康管理

新北環保局「2020愛地球新行動」　再加碼「新行動評審青睞獎」

一張圖說明院內感染調查情況！累計8人確診、醫護採檢全出爐

大學甄選外加名額　教育部：不影響考試分發名額

澳音樂家染疫來台演出「待9天」　指揮中心公佈活動時序

台大醫院再縮探病時段！下周一起每日僅開放探病一次

鐵定開罰！彰化女不配合居家檢疫外出會男友　衛生局：從10萬元起跳

澳音樂家染疫！指揮中心「擴大匡列124接觸者」　36人需隔離14天

藝文活動「6項風險評估指標」　文化部：千人以下也要評估

防範新冠病毒接觸傳染　英超暫停賽前握手儀式

醫護叫外送被嫌「你們很髒」　Foodpanda道歉：夥伴有疑慮可拒單

黃安未來健保要繳多少？　林俊憲：現階段預估「最高8500元」

石勳平、劉珞亦／林宅血案解不開的檔案　殺人事件影響國安？

鑽石公主號19國人「三採陰性」　7日清晨可返家自主健康管理

新北環保局「2020愛地球新行動」　再加碼「新行動評審青睞獎」

權值股重挫逾1%　台股收盤下跌193點...收11,321點

為了養貓買房！年薪百萬哥不交女友「只要寵物陪」　網曝真實經歷：已交屋

一張圖說明院內感染調查情況！累計8人確診、醫護採檢全出爐

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

生活熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

確診音樂家爆　「彩排沒戴口罩咳不停」

快訊／新冠肺炎再添2例！

澳音樂家咳嗽　NSO團員難以置信

即／58歲音樂家在台發病　緊急隔離21人

宣布緊急狀態？陳時中：台灣離那個情況還很遠

foodpanda「3月全台天天免外送費」

下週2波冷空氣來襲　北台濕冷降雷雨

澳音樂家確診！聽眾還原當天狀況：很多人圍著他擁抱、拍照

龐寧寧離世　學生：老師笑聲是台大物理最懷念風景

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

不熟學弟丟紅炸彈他慌了　網戳盲點：你自找的

LIVE／指揮中心2210加開記者會

更多熱門

相關新聞

丁彥哲專訪／台灣菸酒品牌打入海外　爭取國際大廠代工機會創雙贏

丁彥哲專訪／台灣菸酒品牌打入海外　爭取國際大廠代工機會創雙贏

台酒董事長丁彥哲擴大海外市場版圖、拚業績不遺餘力，他在接受《ETtoday》新聞雲專訪時強調，除了要將台灣金牌啤酒推向東南亞市場，近日也與韓菸人蔘（KT&G）、英美菸草（BAT）都有接觸，積極爭取代工的機會，在面對逐步萎縮的市場當中，藉此提升台酒營收與產能利用率。

房仲：桃園三鐵共構將讓房市再增溫

房仲：桃園三鐵共構將讓房市再增溫

烏日啤酒廠大火　水槽隔板燒毀

烏日啤酒廠大火　水槽隔板燒毀

南港站手握「三鐵」　走春出遊超方便

南港站手握「三鐵」　走春出遊超方便

南港站周邊房價消風　下跌近6趴

南港站周邊房價消風　下跌近6趴

關鍵字：

烏日啤酒廠丁彥哲三鐵共構

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

7-11一盒口罩賣16900元！網怒批

謝和弦PO「拿剪刀1分片」網揪綠衣玄機！

狠K蔡阿嘎孕妻！26歲黑衣男起底「是館長粉絲」

美女主播李文儀「通化街老家17億」標出！

台大醫解析《金師傅2》劇情被讚爆

艾莉絲夫婦超市起爭執！

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面