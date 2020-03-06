烏日啤酒廠改造計畫動土　台灣菸酒董事長丁彥哲提「3亮點」

▲烏日啤酒廠觀光工廠6日上午舉行「風華再現改造計畫工程」動土奠基儀式 。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市烏日啤酒廠觀光工廠6日上午舉行「風華再現改造計畫工程」動土奠基儀式，由台灣菸酒公司董事長丁彥哲主持，立委陳柏惟、台中市副議長顏莉敏等民代也到場參與。丁彥哲表示，計畫內容有3個特殊部分，包括捷運、高鐵、與台鐵的三鐵共構，讓交通便利的優勢成為酒廠的新亮點等，以在地文化、產業、人文與當地居民做緊密結合，打造成具指標性的觀光酒廠。

烏日啤酒廠6日上午9時許舉行「風華再現改造計畫工程」動土奠基儀式，丁彥哲親臨主持，陳柏維、顏莉敏及市府觀光局、社會局、各區長、里長等多位嘉賓到場參與，並持鏟進行動土。

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▲動土奠基儀式由台灣菸酒公司董事長丁彥哲主持，立委陳柏惟、台中市副議長顏莉敏等民代也到場參與。

丁彥哲表示，烏日啤酒廠從1968年就在烏日設廠，在過去50幾年扮演著提供就業機會跟產業發展的重心。這次的改造計畫工程，編列了1億4400多萬，計畫內容有3個較為特殊的部分：

1、烏日啤酒廠鄰近馬路的圍牆將會拆除，希望廠區跟在地的居民有緊密的連結。

2、廠區的規劃預定將會以產業為基礎，透過寓教於樂的方式，與在地文化跟生活，用教育的角度，營造出觀光工廠的特色。

3、將來烏日啤酒廠將配合台中市的發展，包括捷運、高鐵與台鐵的三鐵共構，讓交通便利的優勢成為酒廠的新亮點。

▲台灣菸酒公司董事長丁彥哲表示，計畫內容有3個特殊部分。

丁彥哲指出，此工程全案計畫時間為期1年，預計2021年完工啟用。除烏日啤酒廠外，埔里酒廠及南投酒廠，也會陸續推動相關改造工程，相信在既有基礎上結合當地的觀光特色，必定能讓這3個觀光酒廠開創菸酒公司新風貌。

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