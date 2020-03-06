確診澳音樂家「未戴口罩入坐觀眾席」　NSO掌握名單：兩側為同行友人

▲澳籍確診音樂家曾於國家音樂廳演出。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（3/5）提及國家交響樂團（NSO）澳洲籍音樂家確診個案，音樂家於演出下半場「未戴口罩」入坐觀眾席、與多名觀眾握手，NSO目前已掌握該個案於2/28及3/1入座觀眾席之位置，並已主動將所有細節與指揮中心聯繫，2/28晚間該個案座位兩側為其同行友人及 NSO人士，3/1周邊座位名單也正確認中。

關於澳洲籍音樂家確診個案，音樂家於演出下半場入座觀眾席之事， NSO後續說明表示，NSO已掌握該個案於2/28及3/1入座觀眾席之位置，並已主動將所有細節與指揮中心聯繫。目前初步了解，2/28晚間該個案座位兩側為其同行友人及 NSO人士，3/1周邊座位名單也正確認中，NSO將儘速掌握完整名單後配合指揮中心辦理後續事宜。

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此外NSO已確認取消3/7、3/8、3/14三場演出，相關退票機制將全力協助觀眾處理。對於後續衛生單位發出疾管隔離通知，將完全配合辦理。

而國家兩廳院於春節假期間，因應新冠肺炎的疫情，自1/27起即加強場館的清潔及消毒，演出時廁所每日清潔消毒至少4次，並於各出入口、部分電梯內提供酒精消毒。3/5確診案例發生後，隔天（6日）即進行並將完成全音樂廳的消毒，也因此暫停（或延期）3/7前在國家音樂廳及國家演奏廳之演出。

另有消息人士指出，該名音樂家在演奏廳彩排預計於3月1日在該廳舉行的音樂會時，即不停咳嗽，並且彩排時「全程未配戴口罩」。對此NSO也回應，一切都已依照中央疫情指揮中心的指引做說明，且依中央疫情指揮中心的指示辦理，後續處理則依照疫情指揮中心來做判斷。