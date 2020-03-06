香港首例寵物犬染疫　世衛：沒有證據顯示「狗和人互傳」

▲ 香港60歲富商周巧兒確診後，愛犬也被檢測出陽性反應 。（圖／翻攝自philden61推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，近日香港一名確診患者飼養的博美犬，在新冠病毒檢測中呈現弱陽性反應，引起外界議論。對此，世界衛生組織（WHO）專家范柯霍夫（Maria Van Kerkhove）5日回應，這隻狗狗狀況目前良好，沒有出現任何症狀，再加上現在沒有證據證明這屬於「人對狗或狗對人」傳播，因此否認動物與新冠肺炎的傳播密切相關。

據CNBC報導，范柯霍夫在WHO於日內瓦總部舉行的新聞發布會上說明，這隻博美犬的飼主是60歲的香港女性周巧兒，她於2月12日出現症狀後，不久確診感染新冠肺炎。他們隨後在2月底為博美犬進行病毒檢測，發現口腔及鼻腔樣本在測試中呈「弱陽性反應」，是全球目前唯一確診感染的犬隻。





▲ 范柯霍夫否認動物與新冠肺炎的傳播密切相關。（圖／路透）

范柯霍夫也提到，雖然診斷結果是陽性，但目前沒有發現「人傳染狗」或「狗傳染人」的證據，加上狗狗現在整體狀況良好，「就對傳播的影響來說，我們不認為動物是病毒傳播的主要驅動力。」

世界衛生組織「突發事件規劃」執行主任萊恩（Mike Ryan）也補充，「動物感染疾病的情況並不是第一次發生，之前也有過類似例子。但動物是否與疾病傳播密切相關？我認為答案是否定的。在這樣的情況下，這隻狗更像是傳播的受害者，因此我們需要更精準地確認動物在病毒傳播中可能扮演的角色。」

范柯霍夫補充，世界衛生組織接下來將會繼續研究這起病例，同時與香港當局、聯合國糧食及農業組織（FAO）和世界動物衛生組織（OIE）密切合作，希望盡快了解新冠病毒是如何影響動物的。

另外，美國疾病控制與預防中心（CDC）也呼籲，如果寵物主人確診新冠病毒，應該限制他們與寵物進行接觸，不論是撫摸、依偎、親吻、分享食物都應該禁止。

據悉，香港出現第一起狗狗確診案例後，目前政府也將對收容所內所有的家養動物進行檢疫以及新冠病毒檢測。

▼ 美國疾病控制與預防中心呼籲飼主，確診新冠病毒後應禁止與寵物接觸。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）