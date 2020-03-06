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最開始傳染性沒那麼強...疫情「上報第一人」揭經過！元旦後突然大爆發

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▲女醫生張繼先。（圖／翻攝長江日報）

▲張繼先。（圖／翻攝長江日報）

記者蔡儀潔／綜合報導

作為新冠肺炎疫情的吹哨人，湖北省醫生張繼先是判斷並上報的第一人，她近日還原了抗疫過程的整體情況。她透露，這一切得從一家人患病說起，最開始感覺傳染性沒那麼強，大約到了元旦過後的1周，整個病人量突然大爆發，如今她認為反曲點已經到來，疫情是否在5月底完需要再看。

張繼先是湖北省中西醫結合醫院呼吸與危重症醫學科的主任，她近日在接受《梨視頻》採訪時透露，12月中病人感覺開始變多，26日來了一對夫婦，老太太因為發燒喘氣，就收在她們診室，老大爺因全身乏力，被收治在神經內科，隔天檢查發現肺有問題，隨後也給他們兒子做檢測，結果一查就發現有問題了。

「哪有一家三口同時得差不多病的人」，張繼先說，當時不知道華南海鮮市場這個事，就問他們有沒有去過哪裡，跟哪些病人接觸，他們都說沒有，「我們判斷是新的病毒，就上報了區疾控，他們也到醫院做了流行病學檢查。」

武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

接下來連續幾天，每天都有類似病人就診。張繼先透露，當時4個病人竟然彼此認識，都是華南海鮮市場的商戶，而且他們都曾在同一家診所打過針，「我一看這不對，4個人在的這個地方肯定是有問題」，隨後一層層上報，金銀潭醫院過來接走所有病人。

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒。（圖／新華社）

▲張繼先表示，感覺最開始傳染性沒那麼強。（示意圖／新華社）

「最開始傳染性感覺沒那麼強，應該到了元旦過後的1周，整個病人量突然大爆發」，張繼先回憶說，「當時說不人傳人，我當時就覺得不對，這咋可能不人傳人。20號鍾院士（鍾南山）說人傳人，那個時候已經非常麻煩了，非常大了。他說人傳人我才終於鬆口氣，終於說人傳人了，但問題是病人量這麼大怎麼弄，完全收不進來。」

當時急診的病患最多，他們都不曉得戴口罩，這種情況讓張繼先非常火大，「我經常就去罵他們，不戴口罩就把號給退了，讓他們走，他們不理解，還說這個人怎麼這麼狠，那時候著急啊，我真的說要他滾，我說話也比較狠，有的病人就從口袋拿口罩出來戴上了。」

▲女醫生張繼先。（圖／翻攝長江日報）

▲張繼先在用餐。（圖／翻攝長江日報）

張繼先說，封城是最困難的時候，病人量真的很多，一層樓只有37個病床，根本不夠用，很多需要住院的人根本住不進來，「那時候著急啊，簡直一點辦法都沒有」，後來病床增加，狀況才慢慢緩解。

談起如今的疫情，張繼先認為，反曲點已經出來了，病人量都有下降，現在醫院最大的好處就是病床是空的，就是床等病人，「最開始我預計是5月份疫情會完，但現在還要再看看情況。」

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