殺女友綁副駕車廂運屍2進摩鐵洗屍　恨心男判刑12年定讞

記者吳銘峯／台北報導

從事殯葬業的台中市男子莊育賢，不滿交往5年的無業李姓女友長期使壞，2人在2018年間入住摩鐵時又起口角，莊男竟情緒失控勒死女友。事後將屍體綁在副駕駛座，開車遊蕩，並2度進摩鐵洗屍避免屍臭。最後因精神不濟在國道上自撞，全案才因此爆發。一審將他判刑10年2月，二審改加重判12年，案經上訴，第三審最高法院審理後，4日駁回上訴定讞。

本案發生於2018年7月間，當時李姓女子（31歲）與莊男（34歲）交往5年，李女長期無業，由莊男供養。但2人間經常為了金錢的事情口角。案發前一天，2人下榻台中市南區某汽車旅館，但隔日清晨李女不滿旅館送來的早餐太少，情緒失控將早餐掃落地上。2人爆發口角，莊男徒手掐住李女脖子數分鐘，見她尚未斷氣，又進浴室拿浴巾將李女勒死。

莊男殺人後隨即清洗女友屍體，並將她綁在汽車副駕駛座上，以外套蓋住頭部，離開汽車旅館。而後開車在台中市區閒晃，莊男雖一度想吞農藥自殺，但因農藥太難喝而放棄。當天下午他又投宿大里區的摩鐵，莊男把屍體搬上床，並將冷氣開到最強，避免屍體腐壞。但因屍臭難聞，莊男晚間又將屍體塞進後車廂離開。晚間莊男又試圖燒炭、吞藥自殺，但都未果。隔天早晨，莊男又開車上國道，卻因精神不濟在國道六號上自撞護欄，車輛毀損。

莊男發現車輛無法開走後，隨即跳車躲入一旁草叢，但仍被事後到場的警方尋獲帶回。警方將車輛拖回後，赫然發現車內竟有已經發黑的女屍，全案才因此爆發，震驚社會。檢方將莊男聲押獲准，並依家暴殺人罪嫌提起公訴。

一審將莊男判刑10年2月。上訴二審後，二審台中高分院認為，莊男殺害女友後，導致女友的父母家人痛失至親，悲憤難當，釀成無可彌補之傷慟；而他犯後將屍體隨意塞置車輛後行李廂四處奔波，如非警員發現，死者將難見天日，莊男對死者及其家屬欠缺尊重，犯後又未與家屬達成和解，罪責實重，因此加重改判12年。案經上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。

▼男子殺害女友後，載屍體四處趴趴走，判刑定讞。（圖／記者李忠憲翻攝、翻攝當事人臉書）