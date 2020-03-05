打兒子被婆婆怒罵！人妻下秒崩潰拿起水果刀...朝「自己胸部」猛捅7下

▲鄧女拿水果刀往自己身上猛捅7刀。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

記者蔡儀潔／綜合報導

婆媳糾紛時有發生，但安徽銅陵市一名鄧姓女子，竟因此對自己下了狠手。事發當天，鄧女因6歲兒子不服管教，動手將他揍了一頓，這引起婆婆的強烈不滿，雙方發生激烈的言語爭執，結果鄧女情緒失控，拿起水果刀朝自己胸部猛捅7刀，當場嚇壞老人與孩子。

據《安徽商報》報導，銅陵市派出所1日晚間，接到一名急診醫生求助稱，有位女性患者身上有多處刀傷，擔心她是遭受他人侵害所致，請民警前來調查處理。警方到醫院時，鄧女正在接受急救，而急診室外2位男子正著急的來回踱步，其中一人表示，「裡面的是我愛人，她在家裡和我母親吵架，情緒過於激動，一氣之下拿刀捅了自己，旁邊這位是我小舅子，我們一起過來的。」

接診醫生則稱，「我們也接診過自我傷害的病患，這一下扎了7刀，有點不合情理，我們擔心她正遭遇迫害，就趕緊報警求助了。」

▲鄧女躺在病床上。（圖／安徽商報）

民警隨後詳細瞭解事發經過，原來鄧女常年與公婆同住，但因孩子教育問題，家庭關係變得非常緊張。事發當晚，鄧女看到6歲兒子調皮搗蛋，且不服管教，便動手把孩子揍了一頓，這引起婆婆的強烈不滿。雙方隨後爆發激烈的言語爭執，你一言我一語間，鄧女士情緒失控。

面對哭鬧不停的孩子與婆婆的指責，鄧女滿心的煩躁無處宣洩，順手拿起桌邊的水果刀，向自己動手，一捅就是7刀，老人與孩子當場嚇傻。所幸經過搶救，鄧女脫離危險，醒來後表示，「是我自己捅的，疼死了。」

為了進一步核實案情，警方請鄧女的婆婆和兒子進行筆錄問詢，經過調查，三方口供一致，鄧女士胸部7處刀傷均是自傷所致。警方也提醒稱，每個人的生命都只有一次，不應用來發洩憤怒，請大家遇到任何問題，保持冷靜和克制，切莫採取過激方式傷害自己和他人。