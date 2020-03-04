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老公偷吃國中女4月內激戰8回…挨告性侵！癡情妻挺夫：他包皮炎要禁慾

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▲桃園市羅姓人夫長達10年間自拍夫妻閨房之樂，去年夫妻吵架後遭妻指控妨害秘密罪挨告。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲呂姓男子外遇與國中女孩青青交往，期間2人多次發生關係，事件曝光後青父帶女兒報警怒向呂男提告。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者徐愷昕／台中報導

人夫呂姓男子外遇15歲國中女青青（化名），2人交往期間多次到摩鐵發生關係。青青父母發現後，氣得帶女兒前去警局報案並向呂男提告。法院審理時，呂妻替夫證稱，因先生患有包皮炎有動手術，不可能與青青發生關係，但法官認為呂男術前及傷口癒合後還是能嘿咻，依妨害性自主罪判他4年8月。可上訴。

已婚的呂男2018年4、5月時在交友軟體上認識15歲少女青青，雙方決議交往後，因青青家裡門禁很嚴，2人都會相約凌晨約會以免被發現。同年9月間，呂男開車至青青家附近，待青青上車後，開始對女生上下其手、摸胸摸下體，並強迫青青與自己發生關係。

接下來幾次約會，呂男與青青都會到附近旅館開房間，同年9月開始至12月間2人一共發生7、8次關係，其中，青青表示僅有第二次及最後一次是雙方合意下發生的。而青青繼母在得知女兒與不名男子交往後，經了解發現呂男竟然已婚，遂要求青青與呂男分手，同時也將事情告訴先生。青父一知道女兒小小年紀就被侵犯，氣憤不已，除要求青青與呂男斷絕聯絡外，也急忙帶女兒前往警局報案向呂男提告。

▲桃園市林姓男子遭少女指控於去年8月帶其上摩鐵2度發生親密關係，但林喊冤反認，少女卻不知林有刺青等特徵，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲呂男與青青交往後，2人4個月內發生了7、8次關係。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

法庭上，呂男辯稱自己與青青在摩鐵沒有發生關係，只是單純聊天休息。另呂妻也出庭替夫作證，她表示先生2018年9月間因包皮炎有接受雷射手術，在傷口未癒合的情況下整個月不能發生性行為，故先生不可能與青青上床，同時還拿出呂男的就醫證明佐證。

法院審理時勘驗呂男與青青過去通話內容，發現呂男曾跟青青說，「開房間，先讓你涼涼」、「順便幫妳放熱水澡」等話，因此對於呂男稱與青青在摩鐵僅純聊天存有疑慮。另有關因包皮炎無法發生性行為一事，法官認為就算如此，呂男手術前與傷口癒合後還是可以與他人發生關係，故不採信此說詞。一審南投地院依妨害性自主罪判呂男4年8月有期徒刑，二審台中高分維持原判。全案仍可上訴。

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