　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全新跨界聯名！Kitty X 故宮推「刺繡版一卡通」　4款系列樣式一次看

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼故宮xHello Kitty攜手聯名，嬉遊故宮系列一卡通 3月11日開賣。（圖／一卡通提供）

▲故宮xHello Kitty攜手聯名，嬉遊故宮系列一卡通 3月11日開賣。（圖／一卡通提供）

記者賴文萱／台北報導

享譽世界的博物館「國立故宮博物院」跟超人氣「Hello Kitty」跨界聯名推出Hello Kitty嬉遊故宮系列一卡通，古典又具現代感的圖素共有4款系列，其中更發揮創意首創刺繡版一卡通，將於3月11日正式開賣。

這次故宮與Hello Kitty跨領域、跨國際的合作，除了讓可愛的Kitty穿上青花色繪製的藍色旗袍外，各式古典花紋中藏有大家熟知的翠玉白菜、毛公鼎、肉形石，還有曾被故宮臉書小編逗趣用來當作泡麵碗的國寶青瓷蓮花式溫碗，及工藝技術超高的粉彩花鳥雙連瓶，Hello Kitty從國寶中竄出的趣味設計。

請繼續往下閱讀...

▲▼故宮xHello Kitty攜手聯名，嬉遊故宮系列一卡通 3月11日開賣。（圖／一卡通提供）

▲▼這次故宮與Hello Kitty合作，除了讓Kitty穿上青花色繪製的藍色旗袍外，各式古典花紋中藏有大家熟知的國寶。（圖／一卡通提供）

▲▼故宮xHello Kitty攜手聯名，嬉遊故宮系列一卡通 3月11日開賣。（圖／一卡通提供）

一卡通公司表示，極具藝術價值的故宮珍寶曾是人們生活的一環，記載著千百年來人們生活軌跡，而一卡通是最貼近民眾生活的一張卡，同樣也記錄著每個使用者的生活軌跡，民眾使用著不同的卡，也展現著每個人不同的個性。

▲▼故宮xHello Kitty攜手聯名，嬉遊故宮系列一卡通 3月11日開賣。（圖／一卡通提供）

▲▼故宮xHello Kitty刺繡版一卡通。（圖／一卡通提供）

▲▼故宮xHello Kitty攜手聯名，嬉遊故宮系列一卡通 3月11日開賣。（圖／一卡通提供）

這次4款系列，包含《繡花閣》精裝套組、《方圓之間》平裝套組、《窗》及《紋》2款迷你一卡通，其中最令人驚豔的就是《繡花閣》精裝套組的首款刺繡版一卡通，全程台灣製作，精細的繡工將故宮珍寶「粉彩花鳥雙連瓶」的細緻花紋完全展現，可隨身吊掛包包或鑰匙方便搭車消費使用；另包裝採精裝設計模擬故宮文物展示的概念，一打開錦盒猶如將博物館藏帶回家，極具收藏價值。

▲▼故宮xHello Kitty攜手聯名，嬉遊故宮系列一卡通 3月11日開賣。（圖／一卡通提供）

▲故宮xHello Kitty《繡花閣》精裝套組。（圖／一卡通提供）

而《方圓之間》平裝套組，一套五張卡，除有四張拼圖式設計的方形卡，還設計一款圓形鏤空花紋的透明卡，附上經典的Hello Kitty紅色蝴蝶結掛飾，復古又具時尚感，可每日搭配不同的卡片搭車買東西。此外，還有2款迷你卡，也都附上蝴蝶結掛飾鑰匙環，便利民眾使用。

▲▼故宮xHello Kitty攜手聯名，嬉遊故宮系列一卡通 3月11日開賣。（圖／一卡通提供）

▲故宮xHello Kitty攜手聯名，嬉遊故宮系列一卡通 3月11日開賣。（圖／一卡通提供）

Hello Kitty嬉遊故宮系列一卡通將於3月11日發行，《繡花閣》精裝套組售價1,480元，《方圓之間》平裝套組售價680元，《窗》及《紋》迷你一卡通每款200元。

《Hello Kitty嬉遊故宮系列一卡通》相關資訊：https://www.i-pass.com.tw/News/Detail/101639

ET快訊
員警擔憂氣吹到手上染疫　徐國勇：取消全國性酒測
二伯住院中動怒了！開戰黑衣惡煞「絕不原諒」…憔悴與蔡桃貴視訊
至尊公主號1乘客死於新冠肺炎！船上21人冒症狀　美急下令暫停
韓粉嗆蔡阿嘎「囂張過頭」被肉搜！緊急道歉退團　105字懺悔：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老師向蔡阿嘎道歉後還是「被出征」　任職國小電話被打爆…無辜受牽連

拉糖「八家將」栩栩如生　台灣學生參加IKA國際廚藝賽穿金戴銀

郵差日搬1300公斤酒精！64歲的他不喊累：只希望趕快送到藥局上架

開學7天彰化百名學生通報「有發燒」　教育處說話了

桃機防疫車隊成立首日　逾8成需檢疫旅客由親友自行接離

全台還有589公頃山坡地未查定　專家使出衛星影像加速完成

搶清明連假高鐵票…「聽說網頁掛了」通勤哥心累　網用APP驚呆：還訂到回程

全新跨界聯名！Kitty X 故宮推「刺繡版一卡通」　4款系列樣式一次看

超夢幻紫光灑上筊白筍田！暨大LED燈「省8成電費」　榮登SCI期刊封面

不到40歲存500萬秒退休！他打算靠「被動收入」賺錢　網曝現實面考量

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

老師向蔡阿嘎道歉後還是「被出征」　任職國小電話被打爆…無辜受牽連

拉糖「八家將」栩栩如生　台灣學生參加IKA國際廚藝賽穿金戴銀

郵差日搬1300公斤酒精！64歲的他不喊累：只希望趕快送到藥局上架

開學7天彰化百名學生通報「有發燒」　教育處說話了

桃機防疫車隊成立首日　逾8成需檢疫旅客由親友自行接離

全台還有589公頃山坡地未查定　專家使出衛星影像加速完成

搶清明連假高鐵票…「聽說網頁掛了」通勤哥心累　網用APP驚呆：還訂到回程

全新跨界聯名！Kitty X 故宮推「刺繡版一卡通」　4款系列樣式一次看

超夢幻紫光灑上筊白筍田！暨大LED燈「省8成電費」　榮登SCI期刊封面

不到40歲存500萬秒退休！他打算靠「被動收入」賺錢　網曝現實面考量

游錫堃抱怨QR code巡邏箱　柯文哲：2018年就全面E化了

老師向蔡阿嘎道歉後還是「被出征」　任職國小電話被打爆…無辜受牽連

19.7公分狠角色！　「迷你酷斯拉」大角蜥眼噴2米血毒液保命

陸學者：蔡政府傷了大陸民意「疫情後兩岸關係更惡化」

合庫大舉徵才360人　一般行員年薪75萬元、儲備菁英百萬元！

錄影結束、燈都暗了⋯BTS柾國還在台上！　幫工作人員清道具

呂士軒夜店帶氣氛出奇招　突然卡歌「唱生日快樂」吸睛

國1北向352.3K大貨車靠邊想檢查　小客車擦撞衝出邊坡起火燃燒剩軀殼

北市聯醫「慢箋得來速」將啟用　藥師4點怒批：不如來發口罩？

吳釗燮怒發推特：中國以欺凌台灣為樂！真的有病

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

生活熱門新聞

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完

3縣市大雨特報　北台濕冷探11.8℃

寫信給房東「免租金2個月」！美體小舖回應了

今越晚越冷！急凍13°C地區出爐

確診42例全球排名16位　陳時中揭關鍵決策

日醫讚台防疫　嘆出不了一個唐鳳

傳北市聯醫50位醫護集體請辭　指揮中心回應

亂聞漂白水會得肺炎！關鍵濃度才能消毒

台中女逢甲吃飯　下車「停車費秒翻倍」怒炸

新竹男「林東京」破億身家遭起底　爸媽是竹北大地主

致敬醫護冰淇淋店免費招待　王瑞德加碼600杯咖啡

更多熱門

相關新聞

馬汀鞋聯名Hello Kitty巨可愛

馬汀鞋聯名Hello Kitty巨可愛

喜歡Hello Kitty的粉絲們有福了，英鞋品牌Dr. Martens宣布和同樣擁有英國血統的Hello Kitty合作慶60週年生日，推出８孔高筒靴、３孔低筒皮鞋、涼鞋三款極具設計巧思的鞋款以及超可愛包款配件，絕對讓妳藏在內心的少女尖叫不已，全球同步3月6號開始販售。

台人一窩蜂排什麼印象最深？網一致推它

台人一窩蜂排什麼印象最深？網一致推它

故宮國寶結合彰化農業　接地氣　

故宮國寶結合彰化農業　接地氣　

電支使用人數飆692萬　一卡通最多人用

電支使用人數飆692萬　一卡通最多人用

周一休館！故宮北院14日起開館時間有變

周一休館！故宮北院14日起開館時間有變

關鍵字：

Hello Kitty一卡通刺繡版一卡通故宮國立故宮博物院

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

劉真傳腦部持續出血「急裝人工心臟肺臟」！

嗆蔡阿嘎小學主任「緊急道歉」臉書關版神隱

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面