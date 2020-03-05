全新跨界聯名！Kitty X 故宮推「刺繡版一卡通」　4款系列樣式一次看

▲故宮xHello Kitty攜手聯名，嬉遊故宮系列一卡通 3月11日開賣。（圖／一卡通提供）

記者賴文萱／台北報導

享譽世界的博物館「國立故宮博物院」跟超人氣「Hello Kitty」跨界聯名推出Hello Kitty嬉遊故宮系列一卡通，古典又具現代感的圖素共有4款系列，其中更發揮創意首創刺繡版一卡通，將於3月11日正式開賣。

這次故宮與Hello Kitty跨領域、跨國際的合作，除了讓可愛的Kitty穿上青花色繪製的藍色旗袍外，各式古典花紋中藏有大家熟知的翠玉白菜、毛公鼎、肉形石，還有曾被故宮臉書小編逗趣用來當作泡麵碗的國寶青瓷蓮花式溫碗，及工藝技術超高的粉彩花鳥雙連瓶，Hello Kitty從國寶中竄出的趣味設計。

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▲▼這次故宮與Hello Kitty合作，除了讓Kitty穿上青花色繪製的藍色旗袍外，各式古典花紋中藏有大家熟知的國寶。（圖／一卡通提供）

一卡通公司表示，極具藝術價值的故宮珍寶曾是人們生活的一環，記載著千百年來人們生活軌跡，而一卡通是最貼近民眾生活的一張卡，同樣也記錄著每個使用者的生活軌跡，民眾使用著不同的卡，也展現著每個人不同的個性。

▲▼故宮xHello Kitty刺繡版一卡通。（圖／一卡通提供）

這次4款系列，包含《繡花閣》精裝套組、《方圓之間》平裝套組、《窗》及《紋》2款迷你一卡通，其中最令人驚豔的就是《繡花閣》精裝套組的首款刺繡版一卡通，全程台灣製作，精細的繡工將故宮珍寶「粉彩花鳥雙連瓶」的細緻花紋完全展現，可隨身吊掛包包或鑰匙方便搭車消費使用；另包裝採精裝設計模擬故宮文物展示的概念，一打開錦盒猶如將博物館藏帶回家，極具收藏價值。

▲故宮xHello Kitty《繡花閣》精裝套組。（圖／一卡通提供）

而《方圓之間》平裝套組，一套五張卡，除有四張拼圖式設計的方形卡，還設計一款圓形鏤空花紋的透明卡，附上經典的Hello Kitty紅色蝴蝶結掛飾，復古又具時尚感，可每日搭配不同的卡片搭車買東西。此外，還有2款迷你卡，也都附上蝴蝶結掛飾鑰匙環，便利民眾使用。

▲故宮xHello Kitty攜手聯名，嬉遊故宮系列一卡通 3月11日開賣。（圖／一卡通提供）

Hello Kitty嬉遊故宮系列一卡通將於3月11日發行，《繡花閣》精裝套組售價1,480元，《方圓之間》平裝套組售價680元，《窗》及《紋》迷你一卡通每款200元。

《Hello Kitty嬉遊故宮系列一卡通》相關資訊：https://www.i-pass.com.tw/News/Detail/101639