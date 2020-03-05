2020高雄燈會藝術節　市府：遊客滿意度9成5創新高！



▲高雄燈會佛光山燈區 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜／高雄報導

今年高雄燈會高市府以「雙金迎春．愛高雄」為主題，除了因新冠肺炎疫情影響，其中宗教燈區的觀音蓮花燈與和尚造型花燈也被網友譏諷像是法會，再次躍上新聞版面。不過觀光局5日發布活動期間所進行的遊客滿意度調查，結果創下歷年新高，滿意度高達95%。

2020高雄燈會藝術節在新冠肺炎疫情及超級寒流雙重影響下，仍創下147萬參觀人次，活動期間所進行的遊客滿意度調查創下歷年新高，觀光局長邱俊龍表示，今年高雄燈會首次與電信業者合作，以精準的大數據來統計參觀人數，自1月29日至2月9日共計12日，總計吸引147萬人；同時與樹德科技大學合作，就「2020高雄燈會藝術節遊客滿意度、活動人次與經濟效益調查分析」進行問卷調查，總計3000份問卷，有效問卷2838份，回收率94.6%。

▲高雄燈會宗教燈區 。（圖／記者翁進忠攝）

調查顯示，整體滿意度有95%參觀民眾表示滿意，其中對於活動規劃兼具國際及在地性的創新特色、藝術家及大專院校設計的互動光影燈飾、「鼠一鼠二小提燈」提燈造型吸睛等項目滿意度最高，例如「打狗的15個故事」展後就被大東捷運站相中收藏繼續展示，「曼波點舞」及「拾光鹽埕」亦由棧貳庫接續展出。此外，國際級表演團體如西班牙空中精靈、來自法國白馬秀、大白熊的演出也令觀眾印象深刻，環保藝術地景愛之鯨更是全國獨一無二的熱門打卡點，也為今年燈會大大加分。

▲高雄燈會 。（圖／高市府觀光局提供）

經大數據分析，期間造訪的民眾年齡層分佈30歲以下占37%、50歲以上占35%、男女比例各占50%、多數為本國人，並有近30%來自外縣市。而在問卷調查統計指出，有84.9%的民眾是專程而來，67.3%資訊來源主要經由高雄旅遊網，實際消費(餐飲、住宿、交通、購物、娛樂等費用)每人次平均費用1040元。

遊客滿意度偏低的項目如流動廁所與大型垃圾桶設置數量不足，音樂水舞、舞台活動展演日期與時間不一，容易造成資訊接收困擾，以及民眾對於大眾運輸使用度仍嫌不足，有38.8%受訪者自行駕車前往、鄰近缺乏停車場空間，都是未來燈會規劃宣傳有待補強之處。

時間對我們來說完全沒用！