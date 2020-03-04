學甲蜀葵花文化節吸引10萬人潮！　幕後英雄是南檢易服勞動役人員

▲台南地檢署承辦檢察官江孟芝、主任觀護人陳俊男及市議員謝財旺等人到「蜀葵花海」肯定易服勞動役人員的成果表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

已邁入第7年的台南市學甲蜀葵花文化節，每年都可吸引各地約10萬人潮前來參觀，預估今年將吸引更多遊客前來踏青賞花，熱鬧可期，但是許多幕後英雄包括在地里長邱益在、社區居民及台南地檢署易服勞動役人員的親手栽種過程，才會締造出目前綻放的蜀葵花海，備受地方好評。

學甲區長邱志榮表示，春暖花開！學甲區光華里的「蜀葵花海」，今年種植5公頃，花況已經進入盛開期，陸續綻放，隨風搖曳更顯嬌豔可愛，超吸睛，同時結合約10公頃粉萼鼠尾草、紅黎田、小麥田、油菜花、百日草等花海陪襯，許多前來現場的民眾開心直呼：「今年蜀葵花田好美，好好拍！」。

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邱志榮說，每朵綻放的蜀葵花，從人工育苗、種植、澆水、除草、中耕、疏植及施肥，每個環節都需用心栽培與管理，公所連續7年不惜投入大量密集人力全力配合光華里長邱益在、社區居民及台南地檢署易服勞動役親手栽種，2019年易服勞役支援蜀葵花種植，第1次專案10月間2梯4天共23位勞動人，第2次專案11月間1梯2天共30位勞動人參與執行，他們的辛勞讓人稱讚。

台南地檢署承辦檢察官江孟芝、主任觀護人陳俊男及市議員謝財旺等人，親自來到學甲區光華里的「蜀葵花海」，觀賞易服勞動役人員的成果表現，給予肯定與認同。

農業局長謝耀清表示，因為蜀葵可長高到一丈，因此蜀葵花別名又稱「一丈紅」，高大豔麗的蜀葵花代表富貴美滿之意，花語則為「真誠的愛」，2020唸戀學甲蜀葵花文化節在228開幕以來，吸引許多年輕情侶到此一遊，紛紛拍照打卡PO臉書。

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