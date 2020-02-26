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台南將軍槍擊命案兇嫌涉嫌重大　南檢向法院聲押

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▲涉嫌台南市將軍槍擊命案的兇嫌金姓男子被警方緝獲，檢察官偵訊後將他向法院聲押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲涉嫌台南市將軍槍擊命案的兇嫌金姓男子被警方緝獲，檢察官偵訊後將他向法院聲押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市將軍槍擊命案，造成1死1重傷，兇嫌金姓男子逃亡5天後，在25日晚上7時多在台南市佳里區新生路1家牛肉麵店前，被警方壓制逮捕，警方從其右褲口袋起獲1把金牛座改槍手槍、子彈共6發，全案偵訊後依殺人、槍砲罪嫌送辦後，檢察官26日晚上向法院聲請羈押。

台南地檢署指出，涉嫌將軍區殺人案之金姓被告，經檢察官訊問後，認其涉犯殺人罪嫌重大，係法定本刑5年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡、串證之虞，26日晚上向法院聲請羈押。

據了解，台南市將軍區青鯤鯓漁村2月21日驚傳槍擊命案，53歲屋主姚姓男子與43歲郭女在內時，兇嫌54歲金姓男子搭白牌車到場，金嫌先請白牌車在外面等，獨自進屋內行兇，而後離開搭車離去。姚男頭部及胸部等中3槍當場失去生命跡象，郭女頭、肩、腹中3槍，經送醫緊急開刀昏迷指數2，生命垂危。

據了解，死者姚男與郭女疑為男女朋友關係，郭女在佳里區經營3家檳榔攤，郭女常到姚男位於將軍區鯤鯓里的住處，而作案兇嫌「大頭輝」金姓男子，是姚男2、30年的老友。

金嫌疑因病最近才假釋出獄就醫，日前遇上地方廟宇建醮，金嫌為了參加活動方便，時常將車停在郭女檳榔攤前方阻擋出入，郭女為停車與金嫌發生糾紛，並向姚男抱怨，姚男因挺郭女引起金嫌極度不滿，認為姚男與他是多年老友，怎會不挺他反而挺郭女？疑因此引起金嫌殺機。

21日下午3時金嫌搭白牌車到現場，交代司機等他，金嫌獨自下車後走進姚男屋內，怒罵郭女「有錢了不起」，即持手槍朝郭女頭部開槍，當時坐在客廳椅子泡茶的姚男疑力護郭女，也被金嫌開槍擊斃，金嫌逞兇後隨即搭車離去，且疑憤恨難消，逞兇後還到檳榔攤砸店，再逃離。

25日傍晚，佳里分局偵查佐蘇俊棋執行專案勤務時，眼尖發現疑似殺人犯嫌金嫌騎乘1部重機車出現在佳里區下營里，立即通報攔截圍捕並尾隨犯嫌，由於金嫌身上有槍械，有高度危險性，蘇員自後尾隨跟監，經確認目標是金嫌無誤後即伺機逮捕，到晚上7時16分，金嫌騎乘機車到佳里區新生路263號1家牛肉麵店前，金嫌車速減緩，偵查佐蘇俊棋見機不可失，馬上衝上前踹倒金嫌人車，金嫌被突來舉動嚇到，人倒地還沒有回神，就被蘇員壓制逮捕，其他幹員也馬上上前協助壓制，警方從金嫌右褲口袋內，起獲1把金牛座改造手槍（彈匣1個內含5顆子彈）褲袋內起1顆子彈。

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