擴大中國人享健保是阿扁？　陳柏惟批馬英九：你開的是依親吃到飽





▲陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對立委陳柏惟及部分媒體指出，馬政府時代放寬規定，擴大「居留證明」認定，因此大幅增加健保支出。馬英九辦公室4日表示，陳柏惟說法悖離事實，那是扁政府時代。對此，陳柏惟批評，「阿扁開的是中配，你開的是依親吃到飽…」、「馬英九出來選立法委員再來嘴啦！」

陳柏惟透過臉書表示，「聽聞馬辦找我」，講一大堆官話民眾根本聽不懂，簡單講就是不管馬英九、陳水扁時代都是「行政」命令過的，沒經過立法院，但現在全台灣都在要求立委處理健保問題。

陳柏惟建議，應廢止行政命令，「阿扁開的是中配，你開的是依親吃到飽從小到大20歲可健保不用中華民國籍，這兩個不能比吧。簡單一點，馬英九出來選立法委員再來嘴啦！我也是巨蟹座，蟹蟹指教。」

馬英九辦公室表示，健保自1999年起讓取得居留身分的大陸籍配偶納保；2000年民進黨執政後，進一步開放以「團聚」、「依親居留」、「長期居留」等身分來台的陸配都可納入健保，當時的總統陳水扁與陸委會主委蔡英文，基於人道考量及與外籍人士待遇一致原則，開放在台生活但尚未取得台灣戶籍的陸配納保，值得肯定。

馬英九辦公室指出，馬政府時於2011年修正《健保法》，將非本國籍人士的納保等待期，由4個月延長為6個月，把關更為嚴格，至於馬政府開放在台沒戶籍的陸配未成年子女，居留滿6個月後可納入健保，只是比照在台外籍人士辦理，納保年齡限制甚至更嚴。而根據媒體所報導健保署提供之數據，這類人士目前僅有995人，怎會變成立委口中的14億人？他們不僅都有繳納健保費，因為年紀較輕，罹病率較低，其所繳保費對健保收入的貢獻，大於他們的醫療支出。

馬英九辦公室強調，陸配是台灣人的另一半，兩岸婚生子女是台灣人的下一代，豈可因尚未取得台灣戶籍，就剝奪其健保納保資格？這類人士總人數約5萬3千多人，對比在台71萬多的外籍移工也納健保、使用健保資源，難道也要不准他們納保？