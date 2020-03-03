台東植樹月活動開跑　台東7場次1萬5千株贈民眾綠美化

▲台東林管處今年規劃7場次植樹及贈苗活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

迎接2020植樹月，今年以都市林、樹木保護為主軸，希望植樹活動能貼近民眾的日常生活，台東縣規劃7場次的植護樹及贈苗活動，計有24種將近15,000株的綠苗寶寶要讓民眾帶回家綠化。

▲7場次贈苗兌換方式。

今年贈苗的樹種以台灣原生種為主，如厚葉石斑木、七里香、台灣赤楠、光臘樹、大頭茶等，也有兩種以台東為名的苗木，如台東石楠、台東龍眼；另外，也有受歡迎的香花植物，包括含笑花、山茶花、桂花、杜鵑等。更多苗木資訊請參閱 https://taitung.forest.gov.tw/0000777 。民眾可前往各活動場次兌換苗木。為響應環保，請自行攜帶環保提袋或容器領苗。

▲▼往年植樹贈苗活動民眾熱心參與響應情形。

台東植護樹及森活市集活動將在7日（周六）展開，當日上午8時50分台東縣政府備有桂花、杜鵑、矮仙丹、梔子花及防蚊草3000株供民眾排隊索取，也歡迎民眾自由前來參加植護樹。

此外，活動當日於現場購買國產材產品，或於社區、部落工坊、公益團體及2626市集等攤位消費，也有多樣好禮免費贈送，除桂花、梔子花等苗木外，也有抗菌利器：精油、洗手乳、無患子洗沐組等，及黑熊圓盤帽、帆布提袋、洗碗精、衛生紙等，數量有限，換完為止。更多活動詳情請搜尋：林務局台東林區管理處Facebook粉絲專頁。

台東林管處及所屬各工作站轄內，也各有1場次贈苗活動，3月6日關山工作站於池上鄉萬安國小；3月14日於大武工作站；3月18日於知本工作站；3月20日分別於東河鄉農會都蘭推廣中心及太麻里鄉三和海濱公園，3月21日於台東市太平溪口淨灘贈苗。

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