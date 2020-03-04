「好神拖」摃「真神拖」掀商標大戰！　鄭弘儀代言品牌贏了

▲鄭弘儀代言的「妙煮婦真神拖」。（圖／翻攝自妙煮婦官網）

記者莊智勝／台北報導

承宏國際股份有限公司2010年起以「妙煮婦真神拖」為名，在各大平台販售拖把，並請來主持人鄭弘儀代言，但業者過去曾向智慧財產局註冊「真神拖」商標，因與帝凱國際實業股份有限公司註冊的「好神拖」商標太過近似而遭核駁，「好神拖」也因此提告承宏違反《商標法》。新北地院審酌，認為承宏2010年就已經取得「妙煮婦真神」商標，其後加註「拖」字意指販售拖把商品，主觀上難認有侵害「好神拖」商標犯意，因此最後判處承宏負責人江孝宏無罪，全案仍可上訴。

判決書內容指出，帝凱2008年12月向智財局註冊，並取得「好神拖」商標，指定用於拖把、拖把絞乾器、水桶、提桶等商品，現仍於商標權期間內；但承宏公司2010年卻向智財局申請「真神拖」商標，並因太過相似而遭到核駁。未料承宏事後仍以近似「好神拖」商標之「妙煮婦真神拖」販售拖把類商品，並登上各大店商銷售平台，意圖讓消費者產生混淆，帝凱因此提告承宏違反《商標法》。

對此，江孝宏則否認，強調自己在2010年間有申請「妙煮婦真神」註冊商標，是合法的商標，如此為何不能稱商品為「妙煮婦真神拖」？江孝宏表示，自己為了避免混淆，自2010年開始就使用「妙煮婦真神拖」為商標販售拖把，與「好神拖」完全不一樣，且自己於1995、1996年間還有申請「妙煮婦」註冊商標，所有相關商品前都冠上「妙煮婦」，何來侵害之說？

新北地院審酌，承宏公司進行行銷時使用「妙煮婦真神拖」等足具識別性文字，且2010年7月已經註冊「妙煮婦真神」商標，基於行使權利之意使用，並在「妙煮婦真神」後方加註販售商品性質屬於家用拖把之「拖」字，是說明商品的性質、用途，不能只因帝凱享有「好神拖」商標權，就禁止他人在販售商品時使用「拖」字。

新北地院認為，承宏除了拖把外也有販售其他商品，且亦以「妙煮婦」商標搭配商品名稱，如「妙煮婦炫彩白陶瓷不沾鍋」、「妙煮婦封口棒」、「妙煮婦去污霸」等，因此主觀上難以認定承宏使用「妙煮婦真神拖」為商標販售商品有侵害「好神拖」商標犯意，判決江孝宏無罪，全案仍可上訴。

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