金曲歌手近距離培訓！第4屆「風起原舞 樂動臺東」報名開跑

▲第4屆「風起原舞 樂動臺東」報名開跑。（圖／主辦單位提供，以下皆同）

實習記者蔡欣娣／綜合報導

喜愛唱歌跳舞的你別錯過！第4屆「風起原舞 樂動臺東」原住民樂舞競賽報名開跑，今年特別引進業界導師培育制度，透過初選及複選脫穎而出的報名者，將獲得金曲歌手王宏恩等專業導師近距離培訓的機會，除了會與導師們一起工作學習，也會在培育期間提供新星們創作津貼，並在暑期擁有展現自己的舞臺，且持續媒合更多展演機會，報名日期即日起至3月27日止。

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▲「風起原舞 樂動臺東」今年邀請到多次奪得金曲獎的創作型歌手王宏恩擔任導師。

今年「風起原舞 樂動臺東」已邁入第4年，為了讓原住民歌聲及舞蹈天賦更發揚光大，這次邀請到多次奪得金曲獎的創作型歌手王宏恩，以及曾獲金曲最佳重唱獎與最佳原住民專輯獎母語歌手阿爆為歌唱組導師，舞蹈導師則是邀請到常為周杰倫、溫嵐編舞的林群哲，以及在國際發光的「Tai身體劇場」編舞家兼舞者朱克遠擔任，分別為團隊打造升級量身計畫，展現臺東蘊藏的原住民樂舞力量。

▲曾獲金曲最佳重唱獎及最佳原住民專輯獎母語歌手的阿爆，與歌手王宏恩同為歌唱組導師。

▲舞蹈導師邀請到常為周杰倫、溫嵐編舞的林群哲。

通過初賽及複賽的徵選後，將選出各2組舞團及樂團，進行4位專業導師師徒制的密集訓練，近距離接觸市場運作，提升團隊的專業性及創新性，創造音樂激盪火花，最終將在暑期舉辦成果音樂會讓大家看見歌壇新星。名額有限，詳情可上「閃耀台東，南島原鄉」專屬網站及「南島台東—台東縣原民處」臉書粉絲頁查詢。

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▲在國際發光的「Tai身體劇場」編舞家兼舞者朱克遠，與林群哲一同擔任舞蹈組老師。