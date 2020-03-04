新冠病毒「最終發展」曝光！他揭停戰「時間點」：我的預測一定是對的

▲新冠病毒顯微鏡彩照。（圖／NIAID Flickr）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情逐漸緩和，新冠病毒的「最終發展」備受各方矚目。對此，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏表示，相信4月底基本結束戰鬥，「你相信好了，我的預測一定是對的。」此外，他近日還指出，「如果不儘快復工，城市停滯帶來的次生影響，可能會導致人口死亡率將高於新冠肺炎死亡率。」

目前對新冠肺炎潛伏期長短、傳播力大小、傳播途徑的確認等還有很多不同說法，並且還存在潛伏期能傳播、愈後「復陽」等現象，有人認為這次的新冠病毒「非常妖」。但張文宏近日在接受《中新社》訪問時指出，脾氣搞清楚了以後，你就不會覺得這是「非常妖」的病毒，「大家覺得新冠肺炎很可怕，是因為對新的病毒不認識。」

▲顯式病毒從細胞表面出現，表面有許多凸起，看起來就像皇冠。（圖／NIAID Flickr）

新冠肺炎疫情爆發以來，張文宏一直在摸索病毒的脾氣。他表示，事實上這就是冠狀病毒家族的一個病毒，只不過脾氣跟別的冠狀病毒略有不同。新冠肺炎症狀有點像SARS，但是沒有那麼重，傳播像是流感，特性有點介於SARS和流感之間，是非常「有個性的冠狀病毒」。

▲ 張文宏呼籲，不要把不靠譜的治療方案片面傳播。（圖／翻攝自出圈）

張文宏認為，隨著對這個疾病認識的加深，應該把這個病直接叫2019冠狀病毒病，因為它不僅僅是肺炎，有些輕症病人沒有肺炎的表現，而有些重症患者不單單是肺的損害，還有心臟等多臟器的損害，所以它是整體的一個病。

「個別地區發現輸入性病例是正常的」，張文宏稱，一定要經過幾波輸入慢慢平息，經過幾個週期以後，整個全國都平息了，基本就安全了。

此外，張文宏日前還指出，發病率低的城市可以互相交流，不要過度恐慌；如果不儘快復工，城市停滯帶來的次生影響，可能會導致人口死亡率將高於新冠肺炎死亡率。