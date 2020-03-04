院內感染接觸採檢情況曝！指揮中心4層匡列「注意疫情是否往社區走」

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎院內群聚感染已經有7人感染。中央流行疫情指揮中心今（4）日表示，已掌握接觸者404人，共採檢289人，其中6人陽性(案35至38及案41、42)、252人陰性、其餘檢驗中。指揮官陳時中表示，目前院內已經清查差不多，現在要投以最大注意的是類似案42不同病室陪病家屬確診個案的情況，注意疫情是否有往社區來走。

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▲案34接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，目前國內疫情當中，最需要投以最大關心在於案34已經在院內形成感染，目前院內也已清查差不多，最主要還是要觀察類似案42不同病室陪病家屬確診個案的情況，疫情有無從院內出去、是否有往社區來走，這段必須投以最大的注意。

目前院內群聚感染接觸者追蹤包含4個層面，家屬、醫護、其它（包含同病房不同病室陪病家屬）、友人；其中家屬29人，陰性22人，4人檢驗中，2人待採檢；醫護91人，陰性76人，檢驗中1人，待採檢14人；其它279人陰性153人，待檢驗46人，檢驗中26人，不需檢驗53人；友人1人呈現陰性。

至於感染來源，中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，目前還在追查階段。大家可能會懷疑案24（北部退休婦）、案34（院內感染首例）、案35（清潔人員）有何牽連？這幾個雖然都在同一醫院，看診時間、急診地點也不同。清潔人員在案24進入急診時未上班；至於基因定序，會和該院實驗室合作，他們本身能力就強，可以進行檢測看是否同一來源。