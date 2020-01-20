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衛武營走春限定！春節版黃昏市集、陳錫煌掌中戲、數位展覽一次看

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▲▼衛武營走春限定！春節版黃昏市集、布袋戲大師陳錫煌、栢優座演出。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲掌中戲大師陳錫煌，將於春節期間在衛武營演出。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

高雄「衛武營國家藝術文化中心」在春節期間除了除夕和初一休館，初二（1/26日）至初九（2/2）推出「衛武營新春好運來」連串活動，包括布袋戲大師陳錫煌帶來的3場經典戲碼、栢優座的《大年初一前晚的那頓飯》等節目，此外還有「春節版黃昏市集」、抽籤樂、版畫體驗等。

▲▼衛武營走春限定！春節版黃昏市集、布袋戲大師陳錫煌、栢優座演出。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

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▲布袋戲大師陳錫煌將帶來3大經典戲碼。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

布袋戲大師陳錫煌運用細緻操偶技巧，展現偶戲武打特技，如打盾牌、耍盤子等高難度雜耍，一雙巧手，讓戲偶表情豐富變化無窮，栩栩如生的演繹手法，令大小朋友為之著迷，他與團隊將帶來《老鼠娶親》、《巧遇姻緣》、《七俠五義-陷空島》3大經典戲碼，改編自民間故事與傳奇演義，在陳錫煌的手中卻能帶來新意，為傳統掌中戲注入新活力，將於1月27日（一）、1月28日（二）在衛武營表演廳演出。

▲▼衛武營走春限定！春節版黃昏市集、布袋戲大師陳錫煌、栢優座演出。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲栢優座演出《大年初一前晚的那頓飯》。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）
 
而傳統京劇青年演員組成的栢優座，吸納東西方戲劇特色，在現代劇加入古典基調，開拓出嶄新的劇場演出形式。《大年初一前晚的那頓飯》以三國時代長坂坡之役故事背景為引，此次不探討留名青史的大人物，而是將視角轉移到戰場上的無名小卒身上，讓小兵透過懷中的那封信替自己說故事，也藉此投射到現代人返家團圓的情景，讓觀眾隨著劇中人物的思緒，思考著如何面對每個家庭的「那頓飯」，讓今年回家，團一個不一樣感受的圓，表演將於1月28日（二）、1月29日（三）衛武營戲劇院演出。

▲▼衛武營走春限定！春節版黃昏市集、布袋戲大師陳錫煌、栢優座演出。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲衛武營榕樹廣場將有快閃店、春節版黃昏市集等。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

初二（1/26日）至初九（2/2）期間，衛武營和「URBAN FARMER城市小農」合作，在3樓樹冠大廳開設快閃店，讓民眾體驗「宅配一畝田到家中，讓農場到餐桌零距離」的自耕自食生活態度。而「邊緣工事」在期間每日上午11時至下午8時，將在榕樹廣場南側推出「春節版黃昏市集」，包括文創商品、輕食及互動塗鴉區。

▲「衛武營閱讀窩」將新增200本新書，讓春節造訪的民眾能自在徜徉書海。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）
 
另外由台灣福興文教基金會贊助開設的「衛武營閱讀窩」，目前已有200本書籍，今年該基金會捐贈衛武營200本新書，將於春節期間上架，書目包含去年衛武營和高雄市立圖書館合辦「高雄雄厲害」書展書籍、「高雄雄厲害」系列藝術家、策展人衛武營戲劇顧問耿一偉推薦、台灣福興員工選書，相關主題涵蓋高雄城市人文、歷史建築、海港文化、社區街巷創新、工藝采風、地景與美食等在地文化，讓春節造訪的民眾能自在徜徉書海。

▲▼《上河藝影：故宮X衛武營新媒體藝術展》。（圖／國立故宮博物院提供）

▲衛武營與故宮合作的《上河藝影：故宮X衛武營新媒體藝術展》將持續展出至1月30日（四）結束。（圖／國立故宮博物院提供）

即日起至2月9日至衛武營館內7間風格店鋪、3樓服務中心購票，消費累計滿350元，即可參加春節限定「抽籤樂」1次，除了可獲得春節限定好運詩籤，也有機會抽中精美商品、店鋪抵用券、兌換券等10多項獎品。1月26日至2月2日有限定獎項「版畫體驗」，獲獎者可使用衛武營的限定版模，免費製作版畫。而衛武營與故宮合作的「上河藝影：故宮×衛武營新媒體藝術展」，也將持續展出至1月30日（四）結束。

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