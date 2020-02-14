衛武營獨家首演！人鳥友誼「療癒系親子劇」　探討氣候變遷+難民議題

▲衛武營獨家首演！台法共製療癒系親子劇《庫索莫與他的長冠八哥》，探討氣候變遷+難民議題。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）



記者林育綾／綜合報導

衛武營國家藝術文化中心與法國巴黎市立劇院共製《庫索莫與他的長冠八哥》，被譽為上半年最適合親子共賞的療癒系親子劇！以現代童話的形式，探討成長過程中蛻變的勇氣，引領觀眾一同思考氣候變遷下的難民議題，在故事中找到自己心中的解答，將於2月16日在衛武營上演3個場次。

《庫索莫與他的長冠八哥》劇情描述一位因海嘯而前往澳洲的印尼青年難民，在一群難民中顯得突兀，因為他的肩上站了一隻長冠八哥，他從小跟著這隻鳥長大，形影不離。一開始澳洲當局對庫索莫和長冠八哥細心照護，直到有一天動物保育協會強行帶走這隻鳥，庫索莫也面臨被遣返印尼的命運。

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▲由台灣旅法導演楊宜霖編導，並與旅法知名揚琴家王雅平合作。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

由台灣旅法導演楊宜霖編導，以擅長的劇場手法，運用簡易的物件及光影，呈現劇場樸實的美感，並與旅法知名揚琴家王雅平合作，使用揚琴演奏印尼兒歌、法文歌、阿拉伯文歌、非洲馬利搖籃曲等作為配樂，讓觀眾觀賞舞台演出之際，同時也能窺見作品呈現製作的過程，投身於故事之中。

改編自茉莉花革命後，北非國家突尼西亞面臨嚴重經濟危機，大量突尼西亞人偷渡到歐洲尋找發展的機會。藉此引領觀眾思考人性價值與人權議題，同時在故事中展現「人鳥友誼」，以及成長過程中不可或缺的勇氣，更伴隨故事走向，帶領觀眾進入劇中庫索莫與長冠八哥所面臨的心境，體驗一場欣喜與苦楚並陳的現代童話故事。

▲《庫索莫與他的長冠八哥》童話的背後，也討論自我信心的建立。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）



導演楊宜霖表示，在這個童話背後，希望能討論自我信心的建立。成長的過程中，人們都必須學習獨立，放下某些依賴和舒適；失去這隻長冠八哥對庫索莫是巨大的哀傷，但是也正因為失去了這隻守護他的天使，庫索莫才終於學會用自己的翅膀飛翔。

衛武營行政副總監林佳慧表示，衛武營和巴黎市立劇院跨國共製此檔節目，希望以此寓意深遠的故事，傳遞人權關懷、動物權益、氣候變遷等普世價值與重要議題，並讓觀眾感受成長過程的勇氣。該劇2018年起連3年在巴黎多所公立小學巡演，今年回到衛武營亞洲獨家首演，希望讓台灣孩子們在全球化浪潮下，了解與關懷周遭國家發生的狀況，激發自我反思。

▲左至右：《庫索莫與他的長冠八哥》音樂設計與演奏王雅平、衛武營行政副總監林佳慧，編劇/導演/主演楊宜霖、舞台設計與道具設計/物件演出瑪麗‧米雍。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）